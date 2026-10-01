Affaire Negreira, le Real Madrid dénonce le FC Barcelone à l’UEFA : que se passe-t-il maintenant ?

Du nouveau dans l’affaire Negreira. L’UEFA a en effet annoncé avoir reçu de nombreux documents de la part du Real Madrid afin d’approfondir l’affaire qui avait bouleversé le football espagnol. Les Blancos avaient ces documents prêts depuis des mois et ils vont désormais être analysés par les inspecteurs. Le club a également publié un communiqué officiel dans lequel il espère qu’avec la présence de toutes ces preuves, l’affaire se clôturera définitivement le plus vite possible.





LE COMMUNIQUÉ - Un communiqué officiel le confirme : « L’UEFA confirme avoir reçu de la part du Real Madrid CF une quantité importante de documents relatifs à l’enquête en cours sur le FC Barcelone au sujet de l’affaire impliquant José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres de la Fédération espagnole de football (ce qu’on appelle “l’affaire Negreira”). Les inspecteurs d’éthique et de discipline de l’UEFA ont également reçu cette documentation, qu’ils évalueront dans le cadre de l’examen de l’affaire actuellement en cours. »





L’ANNONCE DU REAL MADRID - Après le communiqué de l’UEFA, arrive également le communiqué officiel du Real Madrid : « L’UEFA a confirmé avoir reçu la plainte déposée par le Real Madrid CF et la poursuite de l’enquête relative aux paiements effectués au cours des deux dernières décennies par le FC Barcelone à l’ancien vice-président du Comité technique des arbitres. La plainte déposée par notre club comprend une vaste documentation et des preuves concernant des événements d’une gravité extraordinaire, qui affectent directement l’intégrité de la compétition et la confiance dans le système arbitral. »





« Le Real Madrid CF estime essentiel que, maintenant que l’UEFA est en possession de cette documentation, l’enquête se poursuive avec la plus grande urgence jusqu’à son achèvement complet et que les organes compétents prennent les décisions appropriées en fonction de la gravité des faits établis. Notre club continuera à collaborer activement avec l’UEFA et à entreprendre toutes les actions en son pouvoir pour faire la lumière sur des événements qu’il juge incompatibles avec les principes d’intégrité, de transparence et de fair-play qui devraient régir le football européen. »