Fahmi Belhaj, l’avocat du joueur marocain Salah Masoud, actuellement sous contrat avec le Wydad Athletic Club et anciennement avec le Zamalek, a annoncé un accord entre le joueur et le club égyptien, mettant fin au litige porté devant la Fédération internationale de football (FIFA).

Le joueur avait obtenu de la Chambre de règlement des litiges de la FIFA une indemnité supérieure à 800 000 dollars, après avoir résilié unilatéralement son contrat pour un motif sportif valable : le non-paiement de ses émoluments.

En conséquence, le club avait écopé d’une interdiction de recrutement pour deux périodes de transfert consécutives.

Dans des déclarations au programme « De Le Caire » sur la chaîne « On Sport », Belhaj a déclaré : « Un accord a été trouvé entre Zamalek et Sadek et a été signé. De plus, le joueur a déposé une demande officielle auprès de la FIFA le 9 juin, dans laquelle il a confirmé qu’il ne s’opposait pas à la suspension de l’application de la sanction à l’encontre du club, ce qui a permis de résoudre la crise. »

Il a précisé que cette suspension « n’affecte pas le statut du joueur » et a exprimé son espoir de voir la sanction levée au profit du Zamalek.

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Il a par ailleurs critiqué ceux qu’on qualifie d’« experts des règlements de la FIFA », estimant que cette appellation n’a pas de fondement juridique et que seule l’expertise d’avocats spécialisés est pertinente.

Il a par ailleurs qualifié d’« inexactes » les informations selon lesquelles le Tribunal arbitral du sport (TAS) aurait rejeté la demande du Zamalek de suspendre la sanction après le règlement du dossier Masoud, précisant que le tribunal n’avait, à ce jour, notifié aucune décision ni réponse officielle.

Concernant les rumeurs liant cette sanction à d’autres dossiers antérieurs, il a qualifié ces affirmations d’« inexactes ».

Il a rappelé que l’article 17 du règlement de la FIFA n’exige pas d’antécédents pour infliger une suspension de recrutement, la sanction reposant sur la résiliation d’un contrat sans juste motif ou hors délai légal.

Il a toutefois précisé que les antécédents peuvent être pris en compte pour évaluer le comportement du club et alourdir la sanction, mais qu’ils ne constituent pas une condition préalable à son application.

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