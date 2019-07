Affaire de viol de Cristiano Ronaldo : La justice américaine abandonne les poursuites

Accusé de viol par la justice américaine, la star portugaise ne sera finalement pas poursuivi en raison d'une faute de preuves.

Cristiano Ronaldo ne sera plus inculpé d'agression sexuelle. En effet, depuis ce lundi soir, le bureau du procureur du comté de Clark a annoncé son intention de "ne pas engager de poursuites", les accusations ne pouvant être prouvées au-delà de tout doute raisonnable.

L'Américaine Kathryn Mayorga avait accusé l'attaquant de la , Cristiano Ronaldo, de l'avoir agressée sexuellement dans une chambre d'hôtel à Las Vegas en 2009, ce que le Portugais a nié avec acharnement depuis la révélation de ce scandale.

Le media allemand Der Spiegel a d'abord rapporté ces allégations, qui incluaient également la rumeur que Ronaldo avait versé à la victime presumée 375 000 $ en 2010 dans le cadre d'un accord de confidentialité, l'empêchant de devenir publique.

L'année dernière, Mme Mayorga a intenté une action en justice pour tenter de casser cet accord. La police de Las Vegas a ensuite rouvert l'enquête. Cependant, en raison d'un manque de preuves matérielles, le bureau du procureur général a annoncé que Cristiano Ronaldo ne ferait l'objet d'aucune accusation.

"Le bureau du procureur du comté de Clark a annoncé aujourd'hui qu'il n'accepterait pas de poursuites pour accusation d'agression sexuelle datant de 10 ans à l'encontre de Cristiano Ronaldo.

Le 13 juin 2009, une victime féminine (« V ») a appelé le service de police métropolitain de Las Vegas et a déclaré qu'elle avait été victime d'une agression sexuelle. Les membres des forces de l'ordre se sont rendu à son adresse pour enregistrer un rapport de crime. La police a transporté V à l'hôpital afin qu'un examen d'agression sexuelle puisse être effectué.

Peu de temps après, des détectives d'agression sexuelle sont arrivés à l'hôpital et ont pris contact avec V. Bien qu'elle sache qui était la personne qui l'avait agressée, V a refusé de l'identifier ou de révéler le lieu du crime.

En conséquence, la police n'a pas été en mesure de suivre les protocoles d'enquête relatifs aux affaires d'agression sexuelle ni de mener une enquête sérieuse. Sans connaître l'identité de l'auteur ou le lieu du crime, les détectives étaient incapables de rechercher et de saisir des preuves médico-légales essentielles.

En outre, une preuve vidéo montrant les interactions entre la victime et l'auteur avant et après le crime présumé a été perdue. L'enquête criminelle était close. V et Cristiano Ronaldo, par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, ont finalement abouti à un règlement civil lié à cette affaire en 2010. Au cours des huit dernières années, les forces de l'ordre n'ont plus entendu parler V du crime commis par l'auteur.

Le 28 août 2018, V a contacté le service de police métropolitain de Las Vegas, lui demandant de rouvrir son enquête sur une agression sexuelle, en désignant Cristiano Ronaldo comme le contrevenant. Plus de neuf ans après, la police a enquêté sur ces accusations.

Une demande de poursuite a été soumise au bureau du procureur le 8 juillet 2019. Sur la base des informations présentées à ce moment-là, les allégations d'agression sexuelle contre Cristiano Ronaldo ne peuvent être prouvées hors de tout doute raisonnable. Par conséquent, aucune accusation ne sera à venir."