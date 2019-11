Affaire Balotelli, le communiqué de Brescia qui tente de calmer le jeu

En conférence de presse, le président de Brescia a été l’auteur d’un dérapage raciste envers Mario Balotelli. Le club a réagi via un communiqué.

Le club de Brescia n'a pas taré à réagir à la polémique sucistée par les propos très douteux du président du club italien concernant Mario Balotelli.

"Qu'est-ce qu'il se passe avec Balotelli ? Il se passe qu'il est noir, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Il travaille pour s'éclaircir, mais il a des difficultés", avait asséné Massimo Cellino, choquant l' .

Le club de Brescia a suivi rapiement en tentant de calmer le jeu : "Eu égard aux propos tenus cet après-midi par le président Massimo Cellino sur notre joueur Mario Balotelli, le Brescia Calcio précise évidemment qu'il s'agit d'une blague basée sur le paradoxe, et clairement mal interprétée, prononcée dans le but de dédramatiser une exposition médiatique excessive et avec l'intention de protéger le joueur lui-même.", écrit ainsi le club.

Cellino avait aussi eu d'autres propos concernant l'ancien joueur de l'OM : « Je l'ai pris en fin de mercato, pas pour faire des abonnements ou de la publicité, je l'ai acheté en pensant qu'il serait une valeur ajoutée. On l'a fait devenir, à cause d'une surexposition, un point faible. Si on continue de parler de lui, on lui fait du mal, et à nous aussi. Peut-être qu'il donne plus de poids aux réseaux sociaux qu'aux valeurs physiques et sportives. Je ne l'ai pas pris pour les réseaux sociaux, il mesure 1,90 m, c'est une bête, il peut encore faire quelque chose dans le football, quand il sera en condition de le faire. Il doit apprendre à répondre sur le terrain, pour le moment il doit redevenir un joueur de foot mais il en est un peu loin. », avait en outre indiqué le prédident de Brescia lors de sa fameuse conférence ce presse controversée.