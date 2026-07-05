Affaire Balogun : la Fédération belge refuse d'accepter cette décision et annonce qu'elle fera appel : « Nous sommes stupéfaits, c'est contraire au règlement de la Coupe du monde »

Coup de théâtre à la Coupe du monde : à la veille du huitième de finale très attendu, dans la nuit de lundi à mardi, entre les États-Unis, pays hôte, et la Belgique, qui se jouera au stade de Seattle, La Commission de discipline de la FIFA a décidé, à titre conservatoire, de suspendre le carton rouge et la suspension d’un match infligés à l’attaquant américain Folarin Balogun, expulsé lors du huitième de finale contre la Bosnie pour une faute sur Tarik Muharemovic.





Dans la soirée, la Fédération belge a publié un communiqué officiel au sujet de l’expulsion de l’Américain :





« La Royal Belgian Football Association (RBFA) est stupéfaite par la décision de la FIFA de déclarer éligible pour disputer le match États-Unis – Belgique, lundi 6 juillet à 17 h 00 (heure de Seattle), le joueur américain suspendu Folarin Balogun.

La FIFA fonde sa décision sur l’article 27 de son Code disciplinaire.





Cette disposition permet à la Commission de discipline de la FIFA de suspendre l’exécution d’une sanction disciplinaire déjà infligée.

Cependant, l’article 66.4 du même Code prévoit clairement qu’un carton rouge entraîne automatiquement une suspension pour le match suivant de l’équipe, comme ce fut le cas pour tous les cartons rouges distribués jusqu’ici lors de cette Coupe du monde.

Indépendamment de ces éléments, la décision de la FIFA entre en contradiction directe avec l’article 10.5 du Règlement de la Compétition de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui stipule :

« Si un joueur ou un membre du staff technique est expulsé suite à un carton rouge direct ou indirect (deuxième avertissement), il est automatiquement suspendu pour le match suivant de son équipe. D’autres sanctions peuvent être infligées. »

Cette automaticité a par ailleurs été réaffirmée dans la circulaire n° 16 de la Coupe du monde de la FIFA 2026, diffusée à toutes les associations membres le 12 mai 2026.

Cette règle est rappelée lors de chaque réunion de coordination des matchs et dans l’ensemble des ateliers de la compétition.





Afin de préserver les droits légitimes de toutes les équipes participantes et de protéger les principes fondamentaux du fair-play, tant lors de cette Coupe du monde de la FIFA que lors des futures éditions du tournoi, la RBFA examine toutes les options possibles. »