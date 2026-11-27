Comment regarder AFC Fylde - Aldershot Town avec un VPN

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Avant-match

National League - Journée 20 28 nov. 2026 - 07:30 Mill Farm

L’AFC Fylde reçoit Aldershot Town à Mill Farm, à Wesham, pour un match de National League entre une équipe proche du sommet du classement et une autre installée en milieu de tableau.

L’équipe de Craig Mahon occupe la cinquième place et voudra vite rebondir. Elle s’est inclinée 2-0 sur le terrain du FC Halifax Town mardi, après un match nul 2-2 contre Kidderminster Harriers samedi.

Auparavant, Fylde avait remporté deux matchs de suite : 2-1 à l’extérieur contre Eastleigh en championnat, puis 4-1 contre Harrogate Town en FA Cup.

Aldershot arrive à la 13e place, après des résultats très contrastés. L’équipe de Scott Davies a perdu 4-1 sur le terrain de Boreham Wood mercredi soir, quelques jours seulement après une victoire 2-0 à domicile contre Scunthorpe United.

Les Shots ont également encaissé sept buts lors d’une défaite en FA Cup à Barnsley plus tôt ce mois-ci. La solidité défensive est donc une priorité évidente pour Davies.

Fylde présente le meilleur bilan récent dans cette confrontation, avec trois victoires lors des cinq derniers duels, dont un succès 5-2 à Mill Farm en octobre 2024.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’heure du coup d’envoi, la diffusion du match et les dernières nouvelles des équipes.

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