Comment regarder AFC Bournemouth - Nottingham Forest avec un VPN

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Le pressing agressif de Bournemouth et les contre-attaques rapides de Nottingham Forest promettent un match de Premier League ouvert, avec des occasions de part et d’autre. Pendant que vous préparez votre diffusion en direct, vous pouvez augmenter votre capital de départ pour les paris en utilisant notre code promo 1xbet sur les marchés du football anglais de ce week-end.

Avant-match

Premier League - Journée 11 21 nov. 2026 - 10:00 Vitality Stadium

L’AFC Bournemouth reçoit Nottingham Forest au Vitality Stadium pour un match de Premier League opposant l’une des équipes les plus en forme du championnat à une formation qui cherche désespérément à mettre fin à une série de mauvais résultats.

Le Bournemouth de Marco Rose est l’une des révélations de la saison. Cinq victoires en cinq matches, toutes compétitions confondues, notamment contre Manchester United, Aston Villa en Carabao Cup et le Sparta Prague en Ligue Europa, font de Bournemouth un sérieux prétendant à une place dans la première moitié du classement, avec des ambitions qui dépassent largement le simple maintien à distance de la zone rouge.

Nottingham Forest arrive au Vitality Stadium sous pression. L’équipe d’Oliver Glasner a perdu trois matches consécutifs de Premier League avant de battre Manchester City 3-1 lors de sa dernière sortie. Ce résultat est encourageant, mais masque difficilement l’irrégularité de sa saison jusqu’ici.

Bournemouth se montre particulièrement efficace en attaque. L’équipe a inscrit neuf buts en Premier League lors de ses trois dernières rencontres de championnat. À la pointe d’une attaque mobile, Evanilson a contribué à mettre en difficulté tous les adversaires rencontrés.

Seizième au classement, Forest sait qu’une nouvelle défaite accentuerait ses inquiétudes. Liam Delap et Morgan Gibbs-White devront être à leur meilleur niveau pour que l’équipe de Glasner obtienne un résultat sur un terrain où Bournemouth s’est montré redoutable.

Bournemouth doit également composer avec une échéance européenne cette semaine : la réception du Viktoria Plzen en Ligue Europa le 10 décembre. De quoi compliquer la gestion de l’effectif pour Rose avant cette rencontre.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder AFC Bournemouth - Nottingham Forest, notamment la chaîne TV, les options de streaming et l’heure du coup d’envoi.

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