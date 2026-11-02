AEK Athènes - Real Madrid : détails du match

Ligue des Champions - Journée 4 4 nov. 2026 - 12:45 Allwyn Arena

Le Real Madrid en forme face à un AEK en difficulté

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Le Real Madrid se rend à l’Allwyn Arena, à Athènes, pour affronter l’AEK Athènes en Ligue des champions. L’équipe de Jose Mourinho espère prolonger sa belle série sur la scène européenne.

L’AEK Athènes connaît jusqu’ici une phase de groupes difficile et se trouve près du bas du classement de la Ligue des champions. L’équipe de Marko Nikolic s’est inclinée 5-1 contre Manchester City lors de sa dernière sortie européenne et peine à trouver de la régularité dans la compétition.

Le Real Madrid, à l’inverse, arrive en Grèce en pleine forme. Il a remporté ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, dont une victoire 4-1 contre le RB Leipzig en Ligue des champions et un succès 2-1 arraché face au FC Barcelone en Liga ce week-end.

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Mbappe a fait l’objet d’une forte attention en dehors du terrain cette semaine après ses propos controversés sur un mème publié sur les réseaux sociaux, qui ont conduit le joueur et le club à présenter leurs excuses. Sur le terrain, Mourinho attendra toutefois de son groupe qu’il reste concentré sur l’obtention d’un nouveau résultat en Europe.

Trent Alexander-Arnold conserve un rôle secondaire au Bernabeu, avec seulement six apparitions en Liga cette saison. L’international anglais occupe la troisième place dans la hiérarchie des arrières droits de Mourinho et n’est entré en jeu qu’en fin de match lors de la récente victoire dans le Clasico.

Avec le Real Madrid à la quatrième place du classement de la Ligue des champions et l’AEK Athènes bien installé dans la zone de relégation, l’enjeu est clair pour les deux équipes.

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