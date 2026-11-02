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AEK Athènes - Real Madrid, avant-match de la Ligue des champions de l’UEFA : Le Real Madrid veut surclasser l’AEK Athènes meurtri

AEK Athenes vs Real Madrid
Ligue des Champions
AEK Athenes
Real Madrid

Fort de six victoires consécutives après avoir balayé le Racing Santander 3-0, le Real Madrid de José Mourinho arrive en Grèce avec l’ambition d’imposer son hégémonie en Europe face à l’AEK Athènes, qui cherche désespérément à rebondir après une défaite démoralisante 2-0 dans le derby contre le Panathinaïkos.

AEK Athènes - Real Madrid : détails du match

crest
Ligue des Champions - Journée 4
Allwyn Arena

Le Real Madrid en forme face à un AEK en difficulté

Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Le Real Madrid se rend à l’Allwyn Arena, à Athènes, pour affronter l’AEK Athènes en Ligue des champions. L’équipe de Jose Mourinho espère prolonger sa belle série sur la scène européenne.

L’AEK Athènes connaît jusqu’ici une phase de groupes difficile et se trouve près du bas du classement de la Ligue des champions. L’équipe de Marko Nikolic s’est inclinée 5-1 contre Manchester City lors de sa dernière sortie européenne et peine à trouver de la régularité dans la compétition.

Le Real Madrid, à l’inverse, arrive en Grèce en pleine forme. Il a remporté ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, dont une victoire 4-1 contre le RB Leipzig en Ligue des champions et un succès 2-1 arraché face au FC Barcelone en Liga ce week-end.

À lire aussi : Jose Mourinho sort du silence sur la polémique autour de Kylian Mbappe et de la Chine : l’entraîneur du Real Madrid défend une réponse de « grande classe »

Mbappe a fait l’objet d’une forte attention en dehors du terrain cette semaine après ses propos controversés sur un mème publié sur les réseaux sociaux, qui ont conduit le joueur et le club à présenter leurs excuses. Sur le terrain, Mourinho attendra toutefois de son groupe qu’il reste concentré sur l’obtention d’un nouveau résultat en Europe.

Trent Alexander-Arnold conserve un rôle secondaire au Bernabeu, avec seulement six apparitions en Liga cette saison. L’international anglais occupe la troisième place dans la hiérarchie des arrières droits de Mourinho et n’est entré en jeu qu’en fin de match lors de la récente victoire dans le Clasico.

Avec le Real Madrid à la quatrième place du classement de la Ligue des champions et l’AEK Athènes bien installé dans la zone de relégation, l’enjeu est clair pour les deux équipes.

FBL-EUR-C1-LOKOMOTIV-ATLETICOGetty Images

Actualité des équipes et effectifs

AEK Athenes vs Real Madrid Équipes probables

4-1-3-2
AEK Athenes crest
AEK Athenes
AEK
Formation
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
A. BrignoliA. BrignoliS. PiliosS. PiliosL. RotaL. RotaH. MoukoudiH. MoukoudiF. RelvasF. RelvasL. MajerL. MajerR. MarinR. MarinK. ArriagaK. ArriagaJ. MarioJ. MarioL. JovicL. JovicB. VargaB. VargaT. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenAntonio RüdigerAntonio RüdigerA. CarrerasA. CarrerasAurélien TchouaméniAurélien TchouaméniB. DiazB. DiazA. GulerA. GulerE. CamavingaE. CamavingaJ. BellinghamJ. BellinghamB. SilvaB. SilvaKylian MbappéKylian Mbappé
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-1-3-2
AEK Athenes

Onze de départ

Real Madrid

Entraineur

  • M. Nikolic
  • J. Mourinho

Forme du moment

AEK

AEK - Forme

SHK
D3-1
MCI
D5-1
PAT
V5-0
PAO
D3-1
PAO
D2-0
But marqué (encaissé)
8/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
RMA

RMA - Forme

ROM
V3-4
SEV
V4-1
RBL
V4-1
BAR
V1-2
SAN
V0-3
But marqué (encaissé)
17/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Historique des confrontations

Face à face

AEK AthenesNulReal Madrid
0
2
0
Ligue des Champions
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
AEK Athenes badge
AEK Athenes
AEK
2
FDM
Ligue des Champions
AEK Athenes badge
AEK Athenes
AEK
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FDM
5Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts2/2
Les deux équipes ont marqué2/2

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
8
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
N
N
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
N
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
InterInterINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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