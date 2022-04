Adversaires, dates, horaires : le programme complet des Bleus au Qatar

Vainqueurs de l'édition 2018 en Russie, les Bleus iront au Qatar pour disputer la Coupe du Monde 2022 avec une pression supplémentaire : celle de préserver leur précieux titre. L'Equipe de France sera présente dans le groupe D, aux côtés du Danemark, de la Tunisie et du vainqueur du barrage intercontinental 1 (Pérou, Australie ou Émirats arabes unis).

Les horaires auront leur importance

Un tirage au sort plutôt clément pour la France, qui satisfait globalement son sélectionneur, Didier Deschamps, lequel s'inquiète surtout des horaires des matches. "Il faut déjà accepter un tirage. Ça aurait pu être plus facile ou difficile. Les gens peuvent commenter. (...) On sait déjà qu'on va jouer les 22, 26 et 30 novembre. Il reste à connaître les horaires qui peuvent avoir leur importance. La fourchette est assez large. On peut jouer de 13 heures à 22 heures. On va étudier un peu tout ça", a ainsi confié Didier Deschamps, présent à Doha, vendredi.

Le programme complet des Bleus au Qatar

L'article continue ci-dessous

Que le sélectionneur se rassure, la France a été relativement épargnée. En effet, les Bleus ne joueront ni trop tôt, ni trop tard. Le premier match opposera l'EDF au vainqueur du barrage intercontinental 1 (Pérou, Australie ou Émirats arabes unis) le 22 novembre à 20h.

Les tenants du titre iront ensuite défier le Danemark au Stadium 974 le 26 novembre. Cette fois, il devrait faire un peu plus chaud : puisque le match se déroulera à 17h. Enfin, dernier adversaire des Bleus dans ce groupe D : la Tunisie, le 30 novembre, à Al Rayyan. Coup d'envoi de cette rencontre face aux Aigles est prévu à 16h. En somme, c'est un alléchant programme qui attend la sélection tricolore, censée se qualifier pour les phases finales.