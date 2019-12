Adrien Silva : « Puel n’a pas été correct avec moi »

Le milieu de Monaco, Adrien Silva, est revenu sur son passage compliqué à Leicester. Il avoue ne pas avoir aimé travailler sous Claude Puel.

Adrien Silva, le champion d’Europe portugais, fait aujourd’hui les beaux jours de l’AS . Même s’il n’y est pas toujours titulaire, il fait partie des éléments sur lesquels Leonardo Jardim compte beaucoup. Il apprécie donc ce séjour en Principauté, d’autant plus qu’il contraste complètement avec ce qu’il avait vécu à Leicester auparavant.

Dans un long entretien donné à L’Equipe, l’ancien joueur du Sporting a admis avoir beaucoup souffert en . L’histoire de son transfert non homologué, car survenu juste après la clôture du mercato, y est pour quelque chose, mais pas seulement. Le milieu de terrain lusitanien a aussi révélé que le traitement que lui réservait Claude Puel était dur à endurer. « J’étais dégouté par rapport à tout. Pendant ces deux années, il y a eu des choses très compliquées à encaisser, a-t-il confié. Mais il faut savoir rebondir. Cet été, Leicester avait changé de coach. Il m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit que je ne me sentais pas très bien là-bas : avec tout ce qui s'était passé, j'associais l'endroit à des choses négatives. Ils ont compris. »

Adrien Silva : « Dans le football, les choses ne sont pas toujours justes »

Adrien Silva a assuré ensuite que le problème n’était pas la concurrence, mais le manque de communication avec le staff technique : « Je pensais qu’avoir un entraineur français m’aiderait mais, là, non. Ce qu'il me reprochait ? Je ne sais toujours pas. Dans le foot, de toute façon, les choses ne sont pas toujours justes. On peut ne pas plaire à tout le monde, mais il y a des choses qui doivent être plus correctes : si on ne compte pas sur quelqu'un, il faut le lui dire et avancer. Ça n'a pas été le cas et ç'a été dur ».

Aujourd’hui, et même s’il n’est que prêté à Monaco, Adrien Silva a pu laisser derrière lui cet épisode difficile. Il se concentre sur son devoir, et sur l’objectif qu’il s’est fixé, à savoir retrouver au plus vite la sélection de son pays : « Voir à chaque fois les listes sortir sans son nom, ça touche l'orgueil. Avec l'ambition que j'ai, je l'aurai forcément en tête jusqu'à la dernière liste avant l'Euro. »