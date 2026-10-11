Adrien Rabiot marque d’une frappe puissante, mais l’AC Milan laisse filer son avance face à Sassuolo

L’AC Milan n’a pas réussi à battre Sassuolo lors d’un déplacement difficile. Dans un match pauvre en occasions, les Milanais ont pourtant ouvert le score, mais ont finalement concédé le nul (1-1).

Quatrièmes cette saison, les Milanais comptent trois victoires et deux matches nuls. Après le nul de l’AS Rome contre Côme (0-0), une victoire aurait permis à Milan de rejoindre les Romains au classement.

L’équipe de Rúben Amorim a débuté la rencontre avec Gonçalo Ramos, sa recrue la plus chère, mais aussi Christian Pulisic, Adrien Rabiot et Samuel Chukwueze. Luka Modric, Fikayo Tomori et Ruben Loftus-Cheek ne figuraient pas dans le onze de départ.

Les Rossoneri ont entamé difficilement la rencontre sur le terrain de Sassuolo. Les deux équipes ont tenté de créer le danger sur les côtés, en vain. Les débats étaient équilibrés et chacune peinait à se procurer des occasions.

Il a fallu attendre la 44e minute pour voir Milan se montrer dangereux pour la première fois. Une tête de Ramos a été repoussée par le gardien Arijanet Muric. Durant les sept minutes de temps additionnel, Milan a accentué la pression et s’est montré plus menaçant dans et autour de la surface de Sassuolo, sans parvenir à marquer.

Peu avant l’heure de jeu, Rabiot a finalement débloqué la situation. Servi par Modric, le Français a décoché une frappe puissante. D’un angle fermé, Rabiot a envoyé le ballon avec force dans la lucarne du côté du premier poteau : 0-1.

Sassuolo a égalisé très vite après l’ouverture du score. Un corner rentrant, qui a donné lieu à un cafouillage, est arrivé dans les pieds de Cas Odenthal. Le défenseur n’a pas hésité et a envoyé le ballon derrière Maignan : 1-1.

Les deux équipes ont tout tenté pour arracher la victoire, mais les occasions sont restées rares, comme pendant le reste de la rencontre. Sassuolo a cru marquer peu avant la fin, mais le but a rapidement été refusé pour une faute commise dans l’action qui l’avait précédé. Ni Sassuolo ni Milan n’ont marqué à nouveau et ont donc dû se contenter d’un match nul.