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Adrien Rabiot a confirmé son statut de pièce maîtresse de l’AC Milan de Ruben Amorim en livrant une prestation de haut vol lors du succès 5-1 contre Frosinone. À San Siro, l’international français a atteint un cap historique en égalant un record de contributions décisives vieux de plus de vingt ans.

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Rabiot en feu égale une marque de Kaka

Lors de la large victoire de dimanche contre Frosinone , Rabiot a réalisé une performance remarquable en contribuant à un but pour sa septième apparition consécutive en Serie A. Cette série fait de lui le premier milieu de l’AC Milan à participer à au moins un but lors de sept matches de championnat d’affilée depuis que le légendaire Kaka y est parvenu en 2004. Omniprésent à San Siro, le Français a été le moteur du milieu de terrain de Ruben Amorim. Il a notamment provoqué un but contre son camp et délivré une passe décisive subtile à Goncalo Ramos, permettant à l’équipe à domicile de maintenir la pression jusqu’au bout.

Au micro de DAZN, l’ancien joueur de la Juventus a attribué sa réussite personnelle au travail collectif effectué à l’entraînement. « Lors de ces derniers matches, quand nous sommes aussi attentifs, nous parvenons à reproduire ce que nous travaillons à l’entraînement. Nous prenons tous du plaisir sur le terrain. Ce soir, nous nous sommes créé beaucoup d’occasions et avons marqué beaucoup de buts. Nous devons toujours jouer comme ça », a expliqué le milieu de terrain.

Le collectif avant la gloire personnelle pour le Français

Le match a également mis en lumière la complicité grandissante entre Rabiot et les attaquants de l’AC Milan. Pendant la rencontre, il a eu un échange avec Diego Moreira au sujet d’une décision de ne pas tirer avant le premier but, mais Rabiot a insisté sur le fait que la réussite de l’équipe passe avant sa gloire personnelle. Cet état d’esprit altruiste a permis au Français de devenir un élément de référence aussi bien dans la création que dans la finition du jeu milanais.

Rabiot est revenu plus précisément sur ses choix pendant le match et sur sa préférence pour la création. « Je voulais que [Christian] Pulisic marque, mais le défenseur est vite revenu. C’est vrai que j’aurais pu tirer, mais je prends plus de plaisir à faire une passe décisive qu’à marquer. J’ai tout de même délivré la passe décisive ensuite », a-t-il confié.

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Rabiot salue le travail « incroyable » de Ramos

Sa vision du jeu s’est illustrée lorsqu’il a servi Goncalo Ramos pour un but. Il a aussitôt désigné l’attaquant portugais du doigt pour souligner sa contribution à l’équilibre collectif de l’équipe. Le milieu français a également répondu aux critiques visant Ramos, soulignant que la valeur de l’attaquant ne se mesure pas uniquement à son nombre de buts.

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« Il fait un excellent travail. Tout le monde ne le comprend pas, mais il accomplit un travail incroyable. Quand nous arrivons à marquer, le mérite nous revient aussi. Nous sommes heureux quand il marque, notamment parce que cela lui donne confiance. C’est une bonne chose pour nous, pour lui, pour tout le monde », a ajouté Rabiot.

Amorim le place parmi l’élite européenne

Les statistiques témoignant de l’excellence de Rabiot n’ont pas échappé à son entraîneur. Ruben Amorim s’est récemment montré élogieux envers le joueur de 31 ans, qu’il considère comme l’un des meilleurs milieux du continent. Depuis son arrivée pour sa deuxième saison à Milan, Rabiot est devenu un leader, capable de concilier les exigences tactiques du milieu de terrain et la créativité nécessaire pour déjouer les défenses solides de Serie A.

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« Évidemment, c’est un joueur qui peut évoluer en numéro 10, comme milieu offensif. Il peut aussi jouer en numéro 8, ou dans un rôle de meneur de jeu un peu plus reculé, même s’il n’aime pas ça. C’est assurément l’un des meilleurs joueurs que j’aie jamais entraînés et l’un des meilleurs milieux d’Europe actuellement », a déclaré Amorim.