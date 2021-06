Adrian : "Wijnaldum est un joueur de classe mondiale"

Ancien partenaire de Wijnaldum à Liverpool, Adrian s'est montré très élogieux au sujet de celui qui s'est engagé en faveur du Paris Saint-Germain.

Il devait s'engager au FC Barcelone, il est finalement la première recrue estivale du Paris Saint-Germain. Libre de tout contrat après cinq saisons passées à Liverpool, Georginio Wijnaldum s'est officiellement engagé en faveur du club de la capitale. Le PSG lui a fait parapher un contrat de trois ans, portant jusqu'en juin 2024.

International néerlandais, le milieu de terrain âgé de 30 ans est apprécié pour sa capacité à se projeter. Solide, technique et endurant, celui qui a remporté la Ligue des Champions en 2019 avec les Reds devrait apporter son expérience et sa polyvalence à l'équipe entraînée par Mauricio Pochettino. Une belle pioche pour le PSG !

Brillant depuis le début de l'Euro 2020 et déjà auteur de trois buts dans la compétition avec les Pays-Bas, Georginio Wijnaldum est tout simplement un joueur de classe mondiale, selon Adrian, son ancien partenaire à Liverpool. Dans les colonnes de Marca, le portier remplaçant des Reds a été particulièrement élogieux à son sujet.

"Il suffit de regarder l'adieu qu'Anfield lui a fait"

"Que dire de Wijnaldum avec ce qu'il a montré à Liverpool et maintenant à l’Euro ? Gigi est extrêmement polyvalent. Il peut jouer en double pivot, en tant que milieu défensif... et même en tant que meneur de jeu, comme il l'est actuellement avec les Pays-Bas. C'est un joueur complet. Techniquement bon, rapide, fort et, surtout, il a le sens du but. Il aime toujours finir les mouvements près de la surface. Mais je prendrai une autre facette : c'est un combattant né qui travaille pour l'équipe et ne perd pas un ballon"

"Depuis son arrivée, il s'est forgé une grande réputation. Il suffit de regarder l'adieu qu'Anfield lui a fait. En dehors du terrain, c'est "top". Comme on dit en Angleterre, c’est un joueur de "classe mondiale" en tant que footballeur et en tant que personne", a ainsi expliqué le Brésilien. Plus qu'une recrue, le Néerlandais sera vrai un renfort !