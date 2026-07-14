Selon le journaliste de Sky Sports Amar Mehta, Adrian Blake pourrait quitter le FC Utrecht pour rejoindre Burnley, le Celtic ou Wolverhampton.

L’hiver dernier, le club néerlandais avait déjà refusé un départ vers Kasimpasa, en Turquie.

Âgé de vingt ans, le Londonien n’est plus lié au Stadion Galgenwaard que pour une saison, ce qui incite le club néerlandais à envisager son départ contre une indemnité appropriée.

Le directeur technique Jordy Zuidam viserait un montant de 3 millions d’euros. La saison dernière, Blake a principalement joué comme remplaçant.

Au total, il a disputé 63 matchs officiels sous les couleurs d’Utrecht, inscrivant neuf buts et délivrant cinq passes décisives.

À première vue, le Celtic, champion d’Écosse, apparaît comme la destination la plus attrayante, Burnley et Wolverhampton ayant été relégués de la Premier League anglaise la saison passée.

Formé à Watford, où il a disputé trois matchs avec l’équipe première, il avait été repéré par Utrecht.