Le Brésilien Raphinha, capitaine du Barça, a évoqué ses sentiments après la prolongation de son contrat avec le club catalan jusqu'en 2030, affirmant que poursuivre l'aventure plusieurs années supplémentaires sous le maillot blaugrana représente une immense fierté pour lui et sa famille. Il a également confié son souhait de terminer sa carrière au sein du club catalan.

Au cours de son intervention, Raphinha a abordé ses ambitions pour les années à venir, sa relation avec son coéquipier Lamine Yamal, et son désir de remporter tous les titres possibles, à commencer par la Ligue des champions. Il est également revenu sur les étapes de son parcours avec le Barça et sur les difficultés qu'il a rencontrées avant de devenir l'une des figures majeures de l'équipe.

Raphinha a déclaré ce jeudi en conférence de presse : « C'est un immense sentiment de fierté pour moi et ma famille. Nous sommes les seuls à savoir ce que nous vivons intérieurement. Je ressens une grande fierté pour tout ce que j'ai accompli sur le plan individuel comme collectif, et j'espère continuer de nombreuses années encore. Si ma condition physique me permet de rester à un haut niveau, je serais heureux de terminer ma carrière footballistique dans ce club. Je donne le meilleur de moi-même pour le Barça. »

Il a ajouté, à propos de son état physique et de la prochaine trêve internationale : « Ancelotti sait, en tant qu'entraîneur, qu'il faut gérer le temps de jeu, et la blessure, notamment avec la sélection brésilienne. Nous en avons parlé, je me remets d'une blessure, je vais très bien, mais je ne suis pas à 100 % de ma forme. Les supporters du Barça n'ont pas à s'inquiéter, car je donne toujours le meilleur de moi-même pour être en bonne condition physique. »

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Concernant le fait de jouer le jour même du décès de Miguel de Jesús, attaquant de Tenerife, il a expliqué, selon les propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « Je veux jouer parce que c'est notre métier. Il y a des personnes chargées de prendre les décisions sur ces questions, et nous ferons ce que dit le club. C'était une tragédie, quelque chose qui m'a profondément touché, et l'une des façons de montrer son respect, c'est de continuer à travailler. »

Raphinha a évoqué la concurrence pour les récompenses individuelles : « Je dis toujours que je donnerai le meilleur de moi-même pour le club si mon corps me le permet, et non pour concourir à un prix individuel. C'est une affaire très personnelle pour chaque votant. »

Il a ajouté : « La concurrence avec Lamine Yamal n'est pas une véritable concurrence pour nous. Je veux qu'il réalise les meilleures statistiques et qu'il gagne tout avec le club, et si tu lui poses la question, il te dira la même chose. Je serais heureux qu'il remporte dix Ballons d'Or. Et si je me sens bien et que mon corps répond, je serai très heureux de rester jusqu'en 2030 et au-delà. »

Au sujet des comparaisons entre lui et les stars brésiliennes qui ont porté le maillot du Barça, il a déclaré : « Je n'aime pas les comparaisons. Ils ont marqué l'histoire du club et sont aimés des supporters du Barça, et moi je donne le meilleur de moi-même pour gagner une place dans le cœur des fans. À mon arrivée, je n'imaginais pas être ici durant les deux premières années, et beaucoup m'ont critiqué, mais je savais ce que je pouvais accomplir et ce que je pouvais offrir sur le terrain. J'avais une grande confiance en mes capacités. »

À propos de l'héritage qu'il cherche à laisser avec l'équipe catalane, il a expliqué : « Tous les footballeurs aspirent à gagner des titres, et mon objectif est de remporter chaque titre possible. Je me sens actuellement très optimiste et j'espère que nous continuerons sur cette voie. Il y a un titre, la Ligue des champions, que nous sommes déterminés à remporter et pour lequel nous faisons tout notre possible. Je veux gagner chaque titre possible jusqu'en 2030. »

Raphinha a également commenté ses statistiques offensives : « Les chiffres m'ont surpris, je ne m'attendais pas à atteindre ce stade avec un tel nombre de buts. J'ai changé de poste à plusieurs reprises au club, cherchant toujours le meilleur pour mes coéquipiers et l'entraîneur, et j'essaie de m'adapter rapidement. Quand on m'a demandé de jouer en véritable attaquant, j'ai donné le meilleur de moi-même pour m'adapter. Je savais que j'étais capable de marquer des buts grâce à la qualité que nous possédons, mais les chiffres m'ont un peu surpris, et je pense désormais que nous pouvons accomplir davantage. »

Concernant la confrontation face à l'Atlético Madrid dimanche prochain en Liga, il a déclaré : « Nous pratiquons un sport où 11 joueurs s'affrontent contre 11, et chaque équipe cherche à défendre ses intérêts. Je pense que nous avons un bilan positif dans les matches que nous avons disputés là-bas (au stade Metropolitano). Nous connaissons nos points forts, et quand nous nous concentrons sur notre objectif, nous sommes au sommet de notre puissance. Nous devons beaucoup respecter l'Atlético Madrid. »

Le capitaine du Barça a abordé son rôle offensif et ses déplacements dans la surface de réparation, précisant : « Ces mouvements sont très naturels pour moi, je les fais depuis que j'ai rejoint le club, et j'ai marqué plusieurs buts de cette manière. Aujourd'hui, les joueurs se rapprochent du but pour marquer. Je n'ai pas eu besoin de l'apprendre, et je ne consulte pas Gabriel Jesus, car il a des caractéristiques différentes. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup les nouveaux joueurs et qui remarque de nombreux détails afin de faire progresser mon jeu. »

Au sujet des joueurs qu'il surveille et dont il suit les déplacements, il a ajouté : « Je les observe tous : Gabriel, Lamine, Anthony et Hamza. »

Raphinha a évoqué son absence la saison dernière et son impact sur l'équipe : « Je ne suis pas sûr de ce qui se serait passé. Notre équipe possède une grande qualité et ne sera pas affectée par l'absence d'un seul joueur. Nous avons une équipe extrêmement talentueuse, et quiconque joue est capable d'apporter sa contribution. »

À propos de sa relation avec Deco, le directeur sportif du Barça, il a déclaré : « À mon arrivée, Deco était mon agent, et notre relation professionnelle a duré sept ans. Aujourd'hui, nous sommes amis depuis dix ans. Je l'ai toujours considéré comme un père. Il a fait énormément pour moi, et même avant que je connaisse mes propres capacités, il croyait que je pouvais rejoindre un club comme le Barça. »

Il a ajouté : « Je n'ai plus d'agent désormais. Ma femme et moi gérons mes affaires nous-mêmes. Ma relation avec Deco est excellente, et je ne pense pas avoir perdu quoi que ce soit du fait qu'il ne soit plus mon agent, car il est très proche de tout le monde. »

Il a poursuivi en revenant sur ses débuts avec le Barça, affirmant qu'il n'a pas changé sa manière de gérer les difficultés : « Ma situation a changé grâce à mes statistiques personnelles. Dès le premier jour, j'ai donné le meilleur de moi-même. Je n'ai peut-être pas obtenu les résultats que les gens attendaient, mais je connaissais mes capacités. Quand les choses vont mal, il faut réfléchir à la meilleure façon de changer. J'ai toujours suivi la même approche que celle que je suis aujourd'hui, et j'ai tout donné avec beaucoup de passion. J'ai marqué des buts lors des premières saisons, puis j'ai acquis davantage de confiance et de maturité. »

Il a complété ses propos : « L'équipe affiche actuellement un excellent rendement. Nous avons gagné après le match contre le Real Madrid. Nous sommes au sommet de notre niveau. »

Et de conclure : « Nous avons subi de lourdes défaites, mais elles ne changeront rien à notre détermination. Face au Paris Saint-Germain, nous savons à quel point ils sont forts ; ils sont deux fois champions d'Europe. Et face au Real Madrid, tout est possible dans un Clasico. Nous n'avons peut-être pas eu l'agressivité défensive que nous espérions. Nous avons perdu trois points, mais nous sommes toujours en tête du championnat et en bonne forme. Je veux gagner la Ligue des champions, et je veux aussi remporter les trois autres titres que nous avons à notre portée. »