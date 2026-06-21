Adil a dressé un bilan de la Coupe du monde en Russie et au Qatar en deux volets. La violence s’annonce comme le thème central de l’édition 2026

La Coupe du monde 2026 enregistre déjà une forte hausse des expulsions : selon le compte X de The Athletic, huit cartons rouges ont été distribués, dont le dernier lors du match nul 0-0 entre la Belgique et l’Iran, alors que nous n’en sommes qu’au deuxième tour de la phase de groupes.

Selon un décompte du journal « The Athletic » publié sur « X », huit cartons rouges ont déjà été distribués, le dernier datant du match Belgique-Iran, conclu sur un score nul et vierge.

Nathan Ngui a été exclu à la 67^e minute pour avoir retenu un attaquant iranien parti seul vers le but.

Selon le média, ce total égale déjà le nombre d’expulsions des deux dernières Coupes du monde (Russie 2018 et Qatar 2022) réunies.

Au rythme où vont les choses, cette édition pourrait bien établir un nouveau record historique de cartons et d’expulsions dans l’histoire de la Coupe du monde.







