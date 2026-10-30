Adieu, San Siro ! L’AC Milan et l’Inter annoncent un accord record de 650 millions d’euros pour les droits de dénomination du nouveau Generali Stadium

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La silhouette emblématique de Milan s’apprête à connaître une transformation historique, alors que les deux poids lourds du football de la ville se préparent à s’installer dans une nouvelle enceinte ultramoderne. Signe d’un bouleversement majeur du paysage financier de la Serie A, l’AC Milan et l’Inter ont officiellement conclu avec le géant italien de l’assurance Generali un partenariat record pour les droits de dénomination de leur futur stade commun.

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Un accord record pour une nouvelle ère

Le Milan et l’Inter ont conclu avec Generali un contrat de droits de dénomination de 20 ans, d’une valeur vertigineuse de 650 millions d’euros (545 millions de livres sterling/725 millions de dollars), selon ESPN. La nouvelle enceinte de 71 500 places portera officiellement le nom de Generali Stadium et remplacera de fait l’historique San Siro. Les clubs ont acheté à la ville les terrains nécessaires en novembre dernier pour 197 millions d’euros, ouvrant la voie à la démolition, à terme, de leur stade actuel, devenu légendaire.

Le début des travaux est prévu en 2028 et les premiers matches devraient s’y jouer lors de la saison 2031-2032, sous réserve des autorisations nécessaires. Porté par les groupes propriétaires respectifs RedBird Capital Partners et Oaktree, le projet de stade s’inscrit aussi dans un plan plus vaste de réaménagement urbain, comprenant de nouveaux commerces, espaces de loisirs et espaces verts.

Cet engagement financier colossal dépasse l’accord de 700 millions de dollars conclu par Crypto.com en 2021 pour la salle de Los Angeles partagée par les Lakers et les Kings. Il constitue un atout majeur pour les deux géants de la Serie A, qui cherchent à se moderniser et à réduire l’écart de revenus les jours de match avec l’élite européenne.

Un projet inspiré du patrimoine milanais

Dans un communiqué commun, les clubs ont fièrement présenté leur partenariat avec Generali comme « l’un des plus importants accords de droits de dénomination d’un stade dans le sport mondial ». Cette annonce s’accompagnait de la présentation des visuels officiels du stade, qui dévoilent un projet architectural saisissant pour la ville.

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Conçu conjointement par Foster+Partners et MANICA, le stade s’inspire directement du « travail artisanal minutieux du Duomo di Milano ». Lord Norman Foster et David Manica, qui avaient déjà collaboré à la conception du stade de Wembley, à Londres, ont imaginé des tribunes formant un anneau continu à 360 degrés, réparties sur deux niveaux.

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Une attention particulière a été portée à l’expérience des supporters. Les emblématiques « Curvas » formeront des tribunes d’un seul tenant, fortement inclinées, avec des gradins pouvant atteindre une inclinaison de 37 degrés afin de maximiser l’ambiance et l’impact visuel. Selon le communiqué, cette conception architecturale audacieuse vise à « rapprocher plus que jamais les supporters des moments les plus importants ».

Moderniser les infrastructures du football italien

Le futur départ de San Siro marquera la fin d’une époque. Construit à l’origine en 1926 et rénové pour la Coupe du monde 1990, le stade est immédiatement reconnaissable dans le monde entier grâce à ses escaliers extérieurs en spirale. Mais cette enceinte vieillissante manque cruellement des installations haut de gamme nécessaires pour rivaliser financièrement dans le football européen moderne.

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Au-delà des enjeux pour le Milan et l’Inter, le projet du Generali Stadium représente une étape cruciale pour l’ensemble du football italien. Sous l’impulsion des investissements étrangers qui soutiennent les clubs de Serie A, la pression s’accentue pour moderniser les infrastructures sportives vétustes du pays.

L’Italie compte fortement sur ces enceintes modernes et fonctionnelles alors qu’elle se prépare à coorganiser le Championnat d’Europe 2032 avec la Turquie. Le nouveau stade milanais devrait être l’une des enceintes phares du tournoi.

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Le Derby della Madonnina en ligne de mire

Si l’inauguration du stade en 2031 promet des perspectives financières lucratives, l’attention se tourne dès ce week-end vers le terrain. Le Milan et l’Inter devront mettre de côté leur collaboration dans les bureaux lorsqu’ils s’affronteront samedi en Serie A dans le très attendu Derby della Madonnina.

Cette rivalité historique sera à l’honneur à San Siro et rappellera aux supporters l’atmosphère électrique de l’enceinte actuelle, alors même que le compte à rebours avant sa démolition a commencé.