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Man Utd x adidas SPZL FC 1adidas
Shop at Manchester United store
Renuka Odedra
Traduit par

adidas lance la collection Manchester United SPZL F.C. avec Berbatov, Mbeumo et Janssen

SHOPPING
Manchester United
Manchester United Women
B. Mbeumo
D. Janssen
D. Berbatov

Mêler l’héritage des terrains à la sous-culture urbaine.

Manchester United s’est officiellement associé à adidas pour la dernière déclinaison du projet SPZL F.C., avec le lancement d’une collection capsule exclusive automne/hiver 2026 qui fait le lien entre l’héritage des jours de match et la mode des tribunes.

Après le succès des précédentes sorties SPZL F.C., cette nouvelle collection met entièrement l’accent sur Old Trafford, en puisant largement dans les riches sous-cultures de la ville, sa musique et l’atmosphère inimitable des jours de match dans le nord-ouest de l’Angleterre.

Pour marquer ce lancement, adidas et United ont réuni un trio emblématique pour mener la campagne : l’attaquant actuel de Manchester United Bryan Mbeumo, la défenseure de l’équipe féminine Dominique Janssen et l’ancien buteur légendaire Dimitar Berbatov.

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Réalisée avec le stade du club en toile de fond, la campagne capture l’esprit authentique des supporters de Manchester United à travers les générations, en mêlant le talent du football moderne à une sophistication nostalgique propre aux tribunes.

Au cœur de cette capsule figure la sneaker Manchester United SPZL F.C. SL83, une silhouette classique revisitée et pensée pour la scène de la culture casual. La gamme textile est emmenée par un remarquable maillot noir à manches courtes orné de Three-Stripes rouges et blanches ainsi que de graphismes SPZL sur mesure, aux côtés d’un polo à manches longues, d’une veste de survêtement classique zippée sur toute la longueur et d’un pantalon de survêtement assorti conçu pour la vie en dehors du terrain.

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Conçue par Gary Aspden, fondateur d’adidas Spezial, la ligne SPZL F.C. explore continuellement l’intersection entre sport, style de vie et musique depuis ses débuts en 2024. Cette dernière collaboration avec Manchester United renforce cet esprit, en soulignant à quel point la culture football s’étend bien au-delà des quatre-vingt-dix minutes sur le terrain pour s’inscrire dans le style quotidien des supporters qui la vivent.

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Acheter : collection Manchester United x adidas SPZL F.C.

La collection adidas SPZL F.C. x Manchester United FW26 est disponible dès maintenant en quantités limitées. Les supporters peuvent se procurer la capsule directement via adidas, la boutique en ligne Manchester United Direct, ainsi qu’en personne au Megastore d’Old Trafford.


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