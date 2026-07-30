Adidas et Al-Nassr : un nouveau maillot qui allie l'authenticité de l'identité saoudienne et l'ambition mondiale

Adidas et le club d'Al-Nassr ont dévoilé le maillot domicile de l'équipe pour la saison 2026/2027 sous le slogan « Nous partageons notre identité avec le monde », en célébration de l'héritage et de la culture saoudienne ainsi que des relations internationales grandissantes du club.

Le design s'inspire des timbres postaux, l'un des symboles de communication et d'échange culturel les plus célèbres au monde, et réinvente un langage visuel familier à travers l'identité d'Al-Nassr. Au fil des générations, les timbres ont porté les histoires, les traditions et la culture au-delà des frontières. Le maillot domicile de la saison 2026/2027 puise son inspiration dans cet héritage et le transforme en une expression contemporaine de l'identité saoudienne.

Ce maillot arbore le jaune légendaire d'Al-Nassr et s'impose sur la scène internationale pour refléter un club profondément ancré dans son héritage, tout en renforçant son lien avec les supporters à travers le monde. Il s'agit d'un design qui allie fierté locale et dimension mondiale, portant l'âme du club au-delà des frontières de Riyad.

Alors qu'Al-Nassr continue d'étendre son empreinte mondiale, son maillot domicile devient le symbole de cette évolution, conçu pour rapprocher les communautés, célébrer la culture et rapprocher les supporters du club où qu'ils soient.

Adidas

Conçu pour offrir performance et confort, ce maillot intègre la technologie Adidas AEROREADY afin de préserver le confort des joueurs et des supporters à chaque instant du match.

De son côté, Bilal Fares, directeur général d'Adidas pour les marchés émergents, a déclaré : « Les timbres postaux ont toujours porté bien plus que de simples messages : ils portent la culture, les histoires et l'identité à travers le monde. Le maillot domicile de cette saison reflète cette même idée : un club ancré dans son héritage, qui partage son histoire avec un public mondial et donne vie à l'identité d'Al-Nassr d'une manière inédite. »

Pedro Soto Mayor, directeur de la transformation d'Al-Nassr, a pour sa part déclaré : « Le football et l'identité ont le pouvoir de relier les gens, quelles que soient les distances. Ce maillot domicile raconte l'histoire d'un club fier de ses racines, confiant en son avenir et déterminé à partager la culture saoudienne avec des millions de supporters à travers le monde. »

Le maillot domicile de la saison 2026/2027 est considéré comme un symbole d'identité, de Riyad au reste du monde, car il a été conçu pour voyager, connecter et inspirer. Adidas et Al-Nassr continuent de raconter des histoires ancrées dans leurs racines, pensées pour s'adapter à chaque endroit où ils se rendent.

Le maillot domicile 2026/2027 d'Al-Nassr sera bientôt disponible dans toute l'Arabie saoudite ainsi que sur des marchés sélectionnés.