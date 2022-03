Adidas dévoile son nouveau ballon pour la Coupe du monde 2022 au Qatar

Adidas a dévoilé son ballon de match officiel "Al Rihla" pour la Coupe du monde 2022, qui, selon la société, est le ballon le plus rapide "en vol" de l'histoire de la compétition.

La prochaine édition de la Coupe du monde se déroulera au Qatar, où 32 équipes se disputeront le trophée le plus prestigieux du football international en novembre.

Adidas vient de dévoiler son 14e modèle spécialement créé pour le tournoi, qui a été conçu pour les vitesses de jeu les plus élevées.

Quel est le ballon officiel de la Coupe du monde 2022 ?

Al Rihla signifie "le voyage" en arabe. Le design du ballon s'inspire de l'architecture unique du Qatar, de ses bateaux "emblématiques" et de son drapeau national.

L'Al Rihla est censé se déplacer plus rapidement dans l'air que tous les ballons de la Coupe du monde précédente et offre "le plus haut niveau de précision et de fiabilité sur le terrain de jeu".

Franziska Loeffelmann, directrice de la conception au sein du département des graphiques et des vêtements de football chez Adidas, a résumé les principales caractéristiques du ballon.

"Le jeu devient de plus en plus rapide, et à mesure qu'il s'accélère, la précision et la stabilité du vol deviennent d'une importance capitale", a-t-elle déclaré à propos de l'Al Rihla. "Le nouveau design permet à la balle de maintenir sa vitesse significativement plus élevée lorsqu'elle se déplace dans l'air."

Quelles sont les autres caractéristiques de l'Al Rihla ?

Le noyau de l'Al Rihla a été conçu pour "améliorer la précision et la régularité" et favoriser les passages rapides du jeu tout en gardant la forme. Les 20 panneaux de la balle sont inclus pour aider à améliorer l'aérodynamisme, aidant les joueurs à améliorer la précision et l'élan de leurs coups.

L'Al Rihla a été fabriqué uniquement à partir d'encres et de colles à base d'eau, une première pour un modèle de Coupe du monde, et le lancement du ballon marque le début d'une tournée mondiale d'Adidas pour aider à "améliorer l'accès et l'équité" pour les communautés locales de football.

Un pour cent de toutes les ventes d'Al Rihla sera reversé au mouvement Common Goal. Le ballon sera officiellement disponible à la vente exclusivement sur adidas.com et dans les magasins de la société à partir du 30 mars.

Combien coûte l'achat du ballon Al Rihla pour la Coupe du monde ?

Si vous souhaitez jouer avec le ballon officiel de la Coupe du monde 2022, vous devrez débourser un prix non négligeable.

L'Al Rihla est vendu sur le site officiel d'Adidas au prix de 165 dollars si vous êtes aux États-Unis.

Son prix est de 130 £ si vous êtes au Royaume-Uni ou de 155 € si vous achetez dans l'UE.