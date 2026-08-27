Pour lancer une nouvelle saison de football, adidas a dévoilé les ballons officiels des matches de l’UEFA Champions League 2026-2027 et de l’UEFA Women’s Champions League. Deux designs distinctifs ont ainsi été présentés pour célébrer le dévouement, l’ambition et l’effort collectif qui mènent au succès au plus haut niveau du football de clubs européen.

Inspiré par l’idée que les champions se forgent loin des regards, le ballon officiel des matches de l’UEFA Champions League célèbre le travail invisible qui définit la réussite. S’inspirant de l’image de joueurs s’entraînant lors de matinées froides et brumeuses, le design transforme le brouillard dérivant sur un terrain de football en une expression visuelle du dévouement, de l’ambition et de l’accomplissement.

Sur une base blanche, une finition métallique apporte profondeur et relief au ballon, tandis que la brume traverse les étoiles emblématiques de l’UEFA Champions League, captant et réfractant la lumière pour illuminer chaque étoile par de vibrants éclats de couleur.

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Le logo adidas et le logo de l’UEFA Champions League apparaissent dans un rose vif, ajoutant une touche supplémentaire d’éclat au design. Le résultat est une expression visuelle dynamique du parcours qui mène d’une préparation invisible à la scène la plus lumineuse du football de clubs européen, intrinsèquement liée à l’identité plus large de l’UEFA Champions League.

Célébrant l’essor irrésistible du football féminin, le ballon officiel des matches de l’UEFA Women’s Champions League donne vie au « Ring of Light » à travers l’anneau distinctif de onze étoiles de la compétition, une pour chaque joueuse sur le terrain, créant un symbole fort d’unité, de travail d’équipe et d’ambition collective.

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Le design rayonne de vitesse, d’éclat et de l’énergie d’une nouvelle ère, avec un traitement graphique dynamique donnant l’impression que l’anneau d’étoiles se déplace sur la surface du ballon. Des tons violets éclatants, associés à des accents dorés et orange, se déploient sur une base blanche épurée, tandis que des détails argent métallisé ajoutent de la profondeur.

Le logo adidas et le logo de l’UEFA Women’s Champions League sont en noir, créant un contraste marqué avec la palette de couleurs vibrantes du ballon. De subtils détails intégrés aux graphismes rendent hommage à l’hymne emblématique de la compétition, rattachant ainsi le design à ce riche héritage.

Boutique : adidas x Champions League, ballons de match 2026-2027

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Les ballons de match adidas Champions League 2026-2027 sont d’ores et déjà disponibles à l’achat chez adidas et chez certains revendeurs.







