L’Eintracht Francfort a montré la réaction espérée et évité, pour l’heure, la crise en Bundesliga. Six jours après la lourde défaite 6-0 face au RB Leipzig, l’équipe d’Adi Hütter a battu le 1. FC Cologne 1-0 (0-0) grâce à une montée en puissance en seconde période, décrochant sa deuxième victoire de la saison à un moment important.

L’international Younes Ebnoutalib (77e) a inscrit le but qui permet à Francfort de se racheter en partie. Derrière, l’Eintracht a gardé sa cage inviolée pour la première fois de la saison. En ouverture de la 6e journée, le club a évité de glisser davantage vers la zone de relégation et s’est hissé dans le milieu du classement avant un nouveau gros test, la semaine prochaine sur le terrain du Borussia Dortmund. Du côté du FC, l’élan suscité par la victoire dans le derby la semaine précédente s’est quelque peu dissipé.

Après la lourde défaite à Leipzig, Hütter avait demandé à son équipe de « montrer vendredi un visage qui prouve que nous nous battons et travaillons dur jusqu’au bout ». « Mordre, griffer, pincer dès la première minute », telle était la consigne de l’Autrichien. Il est pour cela revenu à un 4-2-2-2 et a procédé à trois changements, mais aucun dans une défense pourtant peu convaincante dernièrement. Devant, Hütter a aligné le duo d’internationaux allemands Jonathan Burkardt et Ebnoutalib. Can Uzun, notamment, a débuté sur le banc et n’est pas entré en jeu. Un avertissement pour le grand espoir de la SGE, qui avait jusque-là commencé tous les matches.

Il fallait enflammer le stade, « pas seulement parce qu’il y a des joueurs connus sur le terrain », a expliqué Hütter sur Sky pour justifier son choix. « Ce qui compte aussi, c’est toujours la performance que nous livrons finalement sur le terrain. » Mario Götze a débuté à la place d’Uzun.

Du côté du FC, qui avait, selon Hütter, « pris goût à la victoire » après son succès 2-1 dans le derby contre le Borussia Mönchengladbach, les héros du derby de la semaine précédente étaient tous titulaires, à l’exception d’Ellyes Skhiri, ancien joueur de Francfort blessé, et de Mikey Moore. Wagner avait déclaré que son équipe pouvait et devait puiser « beaucoup de courage et énormément de confiance » dans ce succès.

Les deux équipes ont entamé la rencontre avec beaucoup d’envie, et les visiteurs ont failli frapper d’entrée. Sur un long ballon, Nnamdi Collins a mal jugé la trajectoire. Bülter s’est retrouvé seul face au gardien Noah Atubolu, qui a remporté leur premier duel après 46 secondes. Dans la foulée, Ebnoutalib n’a pas réussi à bien reprendre le ballon alors qu’il était bien placé (3e). Cette entame animée s’est toutefois vite calmée, les deux équipes se montrant peu inspirées offensivement.

La SGE a maintenu le FC loin de sa surface la plupart du temps, même si quelques ballons sont tout de même passés. Atubolu a ainsi dû intervenir une nouvelle fois face à Bülter sur un coup franc (32e). Francfort n’a montré que par moments la combativité réclamée par Hütter.

Juste avant la pause, Said El Mala a manqué sa chance après une percée en solitaire (45e+3). Francfort est ensuite revenu avec plus d’allant, et Ebnoutalib a placé une tête juste à côté (49e). Les locaux ont maintenu la pression. Lilian Brassier (55e) a mis Schwäbe à l’épreuve, tandis que Chaibi (58e) a lui aussi manqué de précision de la tête. Leurs efforts sont restés vains jusqu’à ce que le remplaçant Noel Aseko trouve Ebnoutalib d’un geste de génie. Ce dernier a alors poussé le ballon au fond de près.