L'Allemand Karim Adeyemi, star du Barça, a affirmé que son équipe catalane est la meilleure au monde et qu'elle peut battre n'importe quel adversaire, grâce à sa qualité impressionnante sous les ordres de l'entraîneur Hansi Flick.

Adeyemi a déclaré lors de son entretien avec le journal ARA : « Parler du titre en Ligue des champions ? Nous parlons de gagner chaque match. Et si tu gagnes chaque match, tu finis par remporter la Ligue des champions, n'est-ce pas ? »

Il a ajouté : « Nous pensons à chaque match individuellement. Si tu gagnes chaque match, tu remportes tout. C'est notre objectif : prendre chaque journée séparément, faire un bon entraînement, puis le lendemain un autre bon entraînement, ensuite jouer et gagner. »

Il a insisté : « Je pense que nous appliquons bien le pressing, nous savons ce que nous devons faire, et si nous faisons tout cela ensemble, alors, comme je l'ai dit, nous sommes inarrêtables, avec ou sans le ballon. »

À propos de sa présence dans le onze de départ, il a commenté : « Je mentirais si je disais que je ne suis pas inquiet. Bien sûr. Je pense que le mieux, c'est que chaque joueur se dise qu'il doit être titulaire. Nous devons nous disputer les places. »

Il a expliqué : « Le football, c'est une compétition. Je ne suis pas du genre à me mettre en colère ou à dire pourquoi lui joue et pas moi ? Je travaille chaque jour pour prouver à l'entraîneur que je dois jouer, et je pense que tous les joueurs pensent de la même manière. »

Il a souligné : « C'est une relation saine et non toxique au sein du vestiaire. Et nous sommes également prêts si nous n'entrons sur le terrain que pour quelques minutes. L'ambiance dans le vestiaire est bonne. Nous la préservons, et Hansi Flick y accorde lui aussi beaucoup d'importance. Je pense que c'est le plus important : que l'ambiance soit bonne. Si tu as une bonne ambiance, tu peux tout réaliser. »

Il a poursuivi : « Quel joueur t'a le plus surpris à l'entraînement ? Je les avais bien sûr déjà vus jouer, mais le niveau de Pedri est impressionnant, et celui de Lamine Yamal aussi bien sûr. Il est capable de faire tout ce qu'il veut, et c'est fou de le regarder. »

Au sujet du Ballon d'or, il a expliqué : « Pour moi, avant tout, je pense que chaque joueur est différent. Tu ne peux pas dire qu'un joueur est le meilleur au monde, à l'exception de Messi. Pour moi, c'est lui le meilleur chaque année. »

Il a ajouté : « Mais oui, chaque joueur est différent. Je ne peux pas dire qui le mérite, mais je pense que tous ceux qui sont en lice pour ce trophée méritent de le remporter. Et Yamal est bien évidemment un candidat clair pour le gagner, et son sacre serait mérité. »

Les supporters du Barça scandent le nom d'Adeyemi

Il a déclaré : « Que penses-tu de ton but face à Feyenoord et du fait que les supporters du Camp Nou aient scandé ton nom ? En vérité, le but était tellement beau que je me suis dit "quelle merveille, quel moment", j'ai adoré cela car l'amour des supporters est quelque chose d'incroyable et tu ressens un bonheur encore plus grand. »

Il a ajouté : « Flick attend de moi que je joue avec liberté, que je profite de ma vitesse et de mes déplacements. Que je remporte les duels individuels et que je joue avec l'équipe. Je pense que j'essaie de le faire, et quand je marque ou que je délivre des passes décisives, je ressens un grand bonheur, mais au final, le plus important, c'est de gagner les matchs. »

Karim Adeyemi a promis d'apprendre le catalan, expliquant qu'en raison de ses origines de la région de Bavière, il a rapidement pris conscience de la particularité des supporters du Barça et des habitants de la Catalogne.

Le joueur allemand a affirmé, à la fin de son entretien, que le Barça n'est pas seulement un club, mais qu'il s'apparente davantage à une famille.

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