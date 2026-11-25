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Alors que tout le monde parlait de l'absence de Lamine Yamal, Karim Adeyemi a apporté la réponse la plus forte sur le terrain. Il a rappelé que le Barça est plus grand que n'importe quel joueur et que le club catalan possède suffisamment de qualité pour gagner n'importe où, face à n'importe quel adversaire.

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Aligné par Hansi Flick sur l'aile droite à Bakou en raison de l'absence de Lamine, blessé, l'international allemand a célébré avec ses coéquipiers la large victoire du FC Barcelone face à Sabah (4-1), lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

L'ancien joueur de Dortmund a livré l'un de ses meilleurs matchs sous le maillot blaugrana. Parmi les hommes forts de la rencontre, Adeyemi a inscrit un nouveau but en Ligue des champions sur un superbe service de Balde, poursuivant ainsi son excellente campagne européenne.

L'Allemand a marqué lors de trois des cinq matchs disputés par le Barça en Coupe d'Europe cette saison, une statistique qui confirme qu'il est devenu une arme importante dans l'effectif de Flick, et pas seulement une simple doublure de Lamine.

Adeyemi faisait partie des joueurs qui se sont exprimés devant les médias après la rencontre, et il n'a pas caché sa grande joie après son but et la victoire de son équipe.

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« Ce but compte beaucoup pour moi. Je suis content pour l'équipe, qui a contribué à cette victoire, et nous pouvons être satisfaits de ces trois points », a déclaré Adeyemi dans des déclarations à la presse après le match.

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L'Allemand a ajouté que le déplacement à Bakou n'avait pas du tout été facile, soulignant qu'il est toujours difficile de jouer à l'extérieur, surtout face à une équipe motivée qui évolue à domicile, devant son public. « C'est toujours difficile de jouer à l'extérieur. Ils ont fait un très bon match et ils étaient très motivés », a-t-il expliqué.

Dans un beau geste, Adeyemi a tenu à saluer la grande performance de son coéquipier Anthony Gordon, auteur d'un doublé et principal artisan de la victoire du Barça.

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« Gordon ? Il a fait un excellent match. Je suis content pour l'équipe et pour lui, et j'espère qu'il continuera à marquer encore plus de buts », a-t-il déclaré.

Par ces mots, Adeyemi a fait preuve d'un grand esprit collectif, rappelant que la réussite de l'équipe compte plus que n'importe quel exploit individuel et que tout le monde travaille dans un seul et même but.

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Pour conclure, Adeyemi a évoqué Lamine Yamal, insistant sur le fait que le Barça ne doit pas dépendre d'un seul joueur, quels que soient son nom ou son importance : « C'est un joueur important, mais nous avons la capacité de le remplacer. Au Barça, il doit toujours y avoir des remplaçants, quel que soit leur poste. Nous ne devons dépendre de personne ni craindre personne. Nous sommes là pour gagner, et nous voulons gagner chaque match. »

Les propos d'Adeyemi reflètent la nouvelle mentalité qui règne au Barça sous la direction de Flick : celle d'un groupe uni, qui ne s'arrête pas à l'absence d'une star, ne se laisse pas affecter par la blessure d'un joueur et trouve toujours une solution de rechange.

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Alors que tout le monde se demandait ce que ferait le Barça sans Lamine, la réponse est arrivée vite et fort à Bakou, avec quatre buts, une performance collective brillante et un grand esprit combatif.

Adeyemi a prouvé qu'il n'est pas un remplaçant provisoire, mais un titulaire capable de porter l'équipe dans les grands matchs, et qu'il possède la personnalité et la qualité nécessaires pour jouer au FC Barcelone.