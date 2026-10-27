Adani : « Le football d’Allegri, c’est fini. Ça suffit, la comédie de la veste. »

La personnalité de Massimiliano Allegri continue de diviser, plus encore aujourd’hui après sa colère au terme du match nul 3-3 entre le Napoli et la Roma, après avoir concédé l’égalisation dans les dernières minutes. L’entraîneur originaire de Livourne a été expulsé, puis a retiré sa veste, comme il l’a souvent fait au cours de sa carrière, et a également porté des accusations contre la Roma. Tout cela, ainsi que son début de saison globalement poussif, a été commenté par Daniele Adani lors du dernier numéro de La Domenica Sportiva. Voici ses déclarations.





Le commentaire de Daniele Adani sur Massimiliano Allegri : « Sa manière de jouer au football est désormais dépassée. Il a deux fois moins de points que Gattuso : si cela était arrivé à Amorim et Spalletti, on les aurait décapités, alors que lui dispose d’un groupe de journalistes amis, toujours les mêmes, qui le défendent. Et ça suffit, ces balivernes et ces pitreries en conférence de presse qui tournent au cirque. Quand les matches tournent mal, il finit toujours par faire dégénérer la situation en bagarre avec ses pitreries, comme lorsqu’il retire sa veste. »