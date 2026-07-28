AD : le talent de l’Ajax Ouazane choisit définitivement entre l’équipe des Pays-Bas et le Maroc

Abdellah Ouazane a définitivement choisi une carrière internationale avec le Maroc, annonce l’Algemeen Dagblad. Le milieu de terrain de dix-sept ans a disputé des sélections en jeunes avec les Pays-Bas, mais ne considère donc pas l’équipe première néerlandaise comme son objectif ultime.

Ouazane a joué des matches internationaux avec les équipes de jeunes des Pays-Bas et du Maroc. Le choix du quart-de-finaliste de la Coupe du monde n’a pas été facile, comme le montre une reconstitution de l’AD.

« Cela a été un long dilemme, avec beaucoup de réflexion, au terme duquel il a finalement suivi son cœur. Ce n’est pas l’approche méthodique du Maroc, mais son ressenti qui a été décisif, selon son entourage, ce qui ne voulait pas dire qu’il n’avait pas un bon sentiment vis-à-vis des Pays-Bas », analyse le journal au sujet du choix du joueur de l’Ajax en faveur du Maroc.

Ouazane a disputé sa première sélection de jeunes avec le Maroc en 2023. D’autres matches ont suivi par la suite. « Notre plan avec Appie a bien fonctionné », explique Chris van Puyvelde, ancien directeur technique de la fédération marocaine de football.

« Cela faisait partie de la nouvelle politique visant à regarder beaucoup plus vers la diaspora », révèle le dirigeant belge, qui a travaillé au Maroc entre 2022 et 2025. Durant cette période, il a eu de nombreux contacts avec le talent de l’Ajax et sa famille.

« J’avais par exemple beaucoup de contacts avec sa mère. Les mères ont porté un enfant pendant neuf mois et ont d’autres préoccupations que les pères, qui veulent souvent parler de football. Les mères veulent savoir : mon enfant va-t-il atterrir au bon endroit ? Elle m’appelait aussi souvent avec des questions », raconte l’ancien « directeur technique » de la fédération marocaine de football.

Ouazane se concentre donc sur le Maroc et sur l’équipe première de l’Ajax, où il semble recevoir une chance honnête de la part de Míchel. Il y a un an, il semblait en route vers le Real Madrid, mais ce transfert a capoté au dernier moment.