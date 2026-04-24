AD : « Jordi Cruijff informe sa nouvelle recrue qu’elle peut déjà quitter l’Ajax. »

Selon l’Algemeen Dagblad, le retour de Kasper Dolberg à l’Ajax pourrait se limiter à une seule saison. Le journal néerlandais affirme que l’attaquant danois a reçu des nouvelles peu réjouissantes de la part du directeur technique, Jordi Cruijff.

L’Ajax avait récupéré l’« IJskonijn » l’été dernier contre dix millions d’euros versés à Anderlecht, le dernier jour du mercato, pour pallier le départ de Brian Brobbey vers Sunderland.

Les attentes étaient grandes autour du Danois, qui avait déjà brillé sous le maillot ajacide entre 2015 et 2019, notamment lors de ses deux premières saisons. À son retour, il devait notamment rivaliser avec Wout Weghorst.

Sous les ordres de Fred Grim, l’attaquant jouait encore régulièrement, mais, depuis l’arrivée d’Oscar García, son temps de jeu diminue et Dolberg doit de plus en plus souvent se contenter de bouts de match sous la houlette de l’entraîneur espagnol. Cela semble principalement lié au style de jeu : Cruijff envisage en effet un football à haute pression, valable aussi pour la saison prochaine.

Selon John Inan de l’Algemeen Dagblad, ce deuxième passage ne durera qu’une saison, du moins d’après Cruijff. « Si cela ne tenait qu’à Jordi Cruijff, non », écrit Inan au sujet d’une éventuelle prolongation. « Le nouveau directeur technique lui a déjà signifié qu’il pouvait chercher un autre club, expliquant : “Dolberg ne correspond pas à notre style de jeu.” »

García avait déjà précisé que Dolberg ne correspondait pas tout à fait à son style de jeu, notamment en raison de son impact limité dans le pressing. « Ses qualités s’expriment davantage avec le ballon qu’en déplacement », avait expliqué l’entraîneur. Lors de son premier match, contre le Sparta Rotterdam, l’Espagnol avait d’ailleurs aligné Don-Angelo Konadu, et il avait ses raisons : « Dolberg est bon balle au pied, il sait conserver le ballon et combiner, mais avec Konadu, nous pouvons maintenir une pression à haute intensité », avait expliqué l’entraîneur à l’époque.

Bien que Dolberg démontre régulièrement ses qualités dans le jeu collectif, il ne trouve pas toujours le chemin des filets : en 34 matchs, il a marqué dix fois, dont seulement trois en Eredivisie. L’international danois, qui compte 56 sélections, est sous contrat jusqu’en 2029.