AD : « Deux joueurs de l'équipe nationale néerlandaise sont désormais assurés de participer à la Coupe du monde après cette semaine »

Selon Maarten Wijffels, du journal Algemeen Dagblad, on a pu clairement voir mardi soir quels joueurs sont en forme dans leur club, et lesquels ne le sont pas. Donyell Malen et Jan Paul van Hecke sont, selon lui, de bons exemples de ce premier groupe.

« Van Hecke a tout simplement continué sur sa lancée à Brighton », écrit-il dans l'AD. « Début avril, il totalisait 29 matches de Premier League ; il est en forme et frais. Prêt pour la tâche titanesque que représente une Coupe du monde. » Wijffels a toutefois également vu suffisamment de joueurs décevoir.

« À l’inverse, certains signes ont montré comment cela fonctionne : Stefan de Vrij, Xavi Simons, Mark Flekken et Denzel Dumfries jouent peu dans leur club, font partie d’une équipe en difficulté ou sont encore en phase de reconstruction après des blessures. Cela se voyait chez eux. »

Wijffels se projette ensuite prudemment vers la sélection pour la Coupe du monde. Il se concentre notamment sur la ligne médiane, où la concurrence s’annonce rude. « Luciano Valente a connu une semaine d’entraînement difficile. Il est clair que la saison de Feyenoord a également eu des répercussions sur lui. »

Le milieu de terrain de Groningue a pu jouer un quart d’heure mardi contre l’Équateur. Lors du match amical contre la Norvège, il est resté sur le banc pendant 90 minutes. « Valente doit lui-même en être déçu », déclare Wijffels.

« Si l’on part du principe que sept milieux de terrain feront le déplacement pour la Coupe du monde, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders et Jerdy Schouten sont déjà assurés d’y être. Quinten Timber et Teun Koopmeiners le seront également après cette semaine », ajoute-t-il.

Selon Wijffels, cela signifie que la Coupe du monde pourrait bien être compromise pour Valente. « Timber joue chaque semaine à l'Olympique de Marseille. Il a pris les devants après la mi-temps contre l'Équateur. Koopmeiners est polyvalent, expérimenté et un tireur de penalty sûr, ce qui est également un atout en vue de la Coupe du monde. »

« Cela fait déjà six milieux de terrain. Pour la septième place, le choix pourrait donc se jouer entre Kees Smit et Valente. Kenneth Taylor, Guus Til et peut-être même Marten de Roon restent également des options. Et oui, on pourrait aussi emmener huit milieux de terrain, mais cela signifierait emmener un défenseur ou un attaquant de moins. »