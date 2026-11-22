Comment regarder AD Ceuta FC - Almeria avec un VPN

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. Optez pour un fournisseur de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre emplacement numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

LaLiga 2 - Journée 15 23 nov. 2026 - 14:30 Estadio Alfonso Murube

Ceuta reçoit Almeria à l’Estadio Alfonso Murube pour une rencontre de Segunda División entre une équipe du bas de tableau et une formation du haut de classement.

L’équipe de Sergio Lobera traverse une période difficile. Elle a perdu quatre de ses cinq derniers matches, dont le plus récent, sur le score de 2-0 à Tenerife le 15 novembre.

Ceuta peine aussi à marquer : trois buts seulement lors de ces cinq rencontres, contre onze encaissés. Le public local espérera voir une défense plus solide.

Almeria se déplace dans une bien meilleure dynamique sous la direction de Garcia Pimienta. L’équipe reste sur cinq matches sans défaite, avec trois victoires et deux nuls, et a battu Andorra 2-1 le 14 novembre.

Les visiteurs ont également montré qu’ils savaient obtenir des résultats à l’extérieur, avec une victoire 1-0 à Girona et un succès contre Castellonense en Copa del Rey au cours de cette série.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre le match.

Les informations officielles concernant la diffusion de Ceuta - Almeria ne sont pas encore disponibles. Nous mettrons cette page à jour dès qu’une chaîne TV ou une diffusion en streaming sera confirmée.

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