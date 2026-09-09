Selon un rapport de Sport Bild, les contrats de Marcel Sabitzer et Ramy Bensebaini, qui expirent l’été prochain, ne devraient plus être prolongés.

Dans le cas de l’Autrichien, une poursuite de la collaboration serait même « actuellement exclue en interne », précise le rapport. Déjà la saison passée, le joueur de 32 ans avait en grande partie perdu sa place de titulaire sous les ordres de l’entraîneur Niko Kovac, et avec le recrutement de Joey Veerman sa situation s’est encore détériorée.

Entre-temps, un changement de club avait donc été envisagé pour Sabitzer lors du dernier mercato estival, et selon son agent Roger Wittmann, de nombreuses options se sont également offertes à lui pour changer d’air : « Il y a eu dix demandes différentes, mais Marcel Sabitzer va rester », avait déjà annoncé Wittmann avant la clôture du mercato.

La situation serait apparemment similaire pour Bensebaini. Contrairement à Sabitzer, le défenseur a certes joué plus régulièrement sous Kovac, mais aucun nouveau contrat ne devrait toutefois lui être proposé pour la saison prochaine. Le BVB perdrait ainsi aussi bien l’Algérien que Sabitzer gratuitement.

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Quel avenir pour Julian Ryerson, Waldemar Anton et Gregor Kobel ?

Selon ce rapport, le BVB souhaite poursuivre sa stratégie du dernier mercato estival et miser davantage de nouveau sur des joueurs plus jeunes, capables de se développer, qui pourront ensuite être revendus bien plus cher afin de générer des bénéfices.

Il devrait toutefois continuer à y avoir un bloc expérimenté - ainsi, les deux défenseurs Julian Ryerson et Waldemar Anton auraient déjà été informés que le club aimerait prolonger leurs contrats, qui courent encore jusqu’en 2028.

Il en va de même pour le gardien Gregor Kobel, dont le contrat court lui aussi jusqu’au 30 juin 2028. Le Suisse a régulièrement été associé par le passé à divers grands clubs, mais des discussions avec les dirigeants du BVB au sujet d’un nouveau contrat devraient encore avoir lieu cette année.