Action urgente pour mettre fin à la crise entre Mohamed Salah et Hossam Hassan

Dans une démarche précoce visant à éviter l'escalade des tensions au sein de la sélection égyptienne, la Fédération de football a entamé ses efforts pour désamorcer la crise née entre Mohamed Salah, capitaine de l'Égypte, et le staff technique dirigé par Hossam Hassan et Ibrahim Hassan, lors du dernier rassemblement, dans le cadre de tentatives de ramener le calme et de garantir la présence de l'ancienne star de Liverpool dans les plans de la sélection pour les prochaines échéances.

Mohamed Salah, capitaine de la sélection égyptienne et joueur de Trabzonspor en Turquie, a quitté le rassemblement de l'Égypte en septembre 2026, à la suite de la rencontre face à l'Angola dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, un épisode qui a soulevé de nombreuses interrogations sur sa relation avec le staff technique de la sélection.

Cela est survenu après la décision de Hossam Hassan de remplacer Salah à la 60e minute du match contre l'Angola, qui s'est soldé par un match nul vierge, précisant après la rencontre que sa décision était motivée par des raisons purement techniques, et affirmant que le capitaine de la sélection ne souffrait d'aucune blessure.

Dans le cadre des démarches visant à désamorcer la situation, le journaliste égyptien Ahmed Abdel Basset a révélé une visite prochaine de Hani Abou Rida, président de la Fédération égyptienne de football, à Mohamed Salah en Turquie dans les heures à venir.

Abdel Basset a déclaré : « Hani Abou Rida, président de la Fédération de football, rend visite à Mohamed Salah en Turquie dans quelques heures afin d'aplanir les désaccords nés du dernier rassemblement à cause du staff technique de la sélection et de rapprocher les points de vue avec les jumeaux, en vue de la participation de Salah au prochain rassemblement de la sélection. »

Cette démarche s'inscrit dans les efforts du président de la Fédération de football pour désamorcer la crise et ouvrir une nouvelle page entre le capitaine de l'Égypte et le staff technique, en rapprochant les points de vue des deux parties, de manière à ouvrir la voie au retour de Salah dans la liste de la sélection lors du prochain rassemblement, et à éviter la persistance des désaccords durant la phase décisive des éliminatoires.

La sélection égyptienne se prépare à disputer deux rencontres face au Malawi dans le cadre des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, le rassemblement débutant le 9 novembre prochain au Centre des équipes nationales.

Les deux sélections doivent se rencontrer le 13 novembre au Stade international du Caire, dans le cadre de la troisième journée, avant que la confrontation ne se renouvelle le 17 du même mois au Stade international de Bingu au Malawi, pour le compte de la quatrième journée.

La sélection égyptienne figure dans le deuxième groupe des éliminatoires, aux côtés des sélections de l'Angola, du Soudan du Sud et du Malawi. L'Égypte est en tête du classement avec 4 points, devançant l'Angola à la différence de buts, tandis que le Malawi occupe la troisième place avec 3 points, et le Soudan du Sud ferme la marche à la dernière place sans aucun point.

La sélection égyptienne avait entamé son parcours par un match nul vierge face à l'Angola au Caire, avant de signer une large victoire sur le Soudan du Sud à l'extérieur, sur le score de cinq buts à zéro.