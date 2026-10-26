La Liga compte déposer une plainte auprès de la commission de discipline au sujet de l'agression subie par Eduardo Camavinga, le joueur du Real Madrid, lors de sa célébration du deuxième but de son équipe dans les filets du Barça, dimanche soir, dans les dernières minutes du Clasico, après que plusieurs supporters l'ont frappé à la tête avec des hampes de drapeaux.

Selon le quotidien espagnol « As », le Clasico s'est déroulé dans une ambiance globalement calme, sans incidents majeurs, mais l'agression de Camavinga a jeté une ombre sur la rencontre. Plusieurs vidéos relayées sur les réseaux sociaux ont montré la tentative de plusieurs supporters du Barça d'agresser le joueur du Real Madrid à l'aide de hampes de drapeaux, lors de sa célébration du deuxième but de son équipe au Camp Nou.

Certains supporters sont effectivement parvenus à blesser Camavinga, qui a tenté de protéger son visage des coups, avant que ses coéquipiers n'interviennent rapidement pour lui venir en aide et demander au public de cesser ce comportement inciville, tout en l'éloignant des supporters.

La Liga a affirmé qu'elle prendrait des mesures fermes après avoir examiné les images, précisant qu'elle déposerait une plainte officielle auprès de la commission de discipline au sujet de l'incident, à charge pour la commission de déterminer la sanction appropriée à ce comportement venu de l'une des tribunes situées derrière le but au stade du Barça.

La Liga a insisté sur sa position ferme, déclarant : « La Ligue reste attachée à son engagement résolu à éradiquer tout acte de violence ou d'intolérance dans le football espagnol. »