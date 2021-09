Achraf Hakimi veut "écrire l’histoire" avec le PSG

Recruté durant l’été par le PSG, Hakimi a plutôt réussi ses débuts et souhaite "graver son nom" dans l’histoire du PSG.

Avec l’arrivée de Lionel Messi et ses premiers pas en Ligue 1, il n’y en a que pour l’Argentin au PSG. Pourtant, à l’heure actuelle, le sextuple Ballon d’Or n’est pas la recrue estivale la plus performante chez les Parisiens. Encore en manque de repères et de forme, il faudra quelques semaines pour voir le vrai visage de Messi .

Celui d’Achraf Hakimi, les supporters du PSG l’ont déjà bien vu. Recruté contre soixante millions d’euros à l’Inter Milan durant l’été, le Marocain est la vraie satisfaction de ce mercato et début de championnat.

Avec un but et deux passes décisives, l’ancien du Real Madrid s’est parfaitement acclimaté à sa nouvelle vie et son nouveau club. Et malgré quelques errements défensifs à gommer, Hakimi a résolu ce problème qu’est le poste de latéral depuis des années dans la capitale.

"Ça se passe très bien. Je suis heureux dans cette ville et cette équipe incroyables. Tout le monde est très aimable avec moi, explique le défenseur de 22 ans dans une interview accordée au club. Quand je me serai posé, j’irai découvrir la ville, dont on ne me dit que du bien. J’ai très envie de la connaître et d’en profiter (…) Pour l’instant, j’ai dîné près de la Tour Eiffel. Je me suis promené le long du musée du Louvre et je me suis baladé un peu."

L'article continue ci-dessous

S’il n’a pas encore trop joué les touristes, c’est surtout parce que Hakimi enchaîne les rencontres avec le PSG. Remplaçant surprise au coup d’envoi du choc contre l’OL, l’international marocain avait besoin de souffler.

Deuxième Parisien ayant le plus joué depuis la reprise derrière Ander Herrera, il a également été pris par le rassemblement marocain, début septembre. Mais à 22 ans, pas de quoi s’apitoyer sur son sort. A l’image de son nouveau club, Hakimi est un joueur ambitieux.

"Je suis honoré d’avoir signé à Paris, assure celui qui a été formé au Real Madrid . Un grand club, historique, ambitieux. Vous savez l’excellente équipe qu’on a, les joueurs qui sont ici et ceux qui veulent venir. Je suis heureux de faire partie de ce club. J’espère y faire de belles choses et laisser mon nom dans son histoire (…) Essayer de gagner, d’atteindre les objectifs collectifs, de remporter tous les trophées possibles. Et personnellement, profiter et graver mon nom dans l’histoire du PSG."