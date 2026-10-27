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Achraf Hakimi a célébré la victoire du Paris Saint-Germain face à Lyon en dévoilant une nouvelle coiffure tressée qui ne passe pas inaperçue. Le latéral droit marocain portait le brassard de capitaine en l’absence de Marquinhos, puis a mis à profit son nouveau look pour afficher sa fidélité au club français.

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Hakimi dévoile un nouveau look saisissant

Hakimi s’est présenté au Parc des Princes lundi soir avec une nouvelle coiffure audacieuse et totalement inattendue. Le latéral droit marocain est arrivé pour le match de championnat du PSG contre Lyon avec des tresses serrées, attirant immédiatement l’attention des supporters.

Les fans ont vite remarqué ce changement de look saisissant et l’ont aussitôt comparé à la star de la musique Sean Paul sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle apparence a manifestement inspiré le défenseur, auteur d’une prestation autoritaire lors d’une rencontre importante de championnat dans la capitale française.

Hakimi a également pris les devants en menant l’équipe hors du tunnel en tant que capitaine officiel pour la soirée. Il a fièrement porté le brassard en l’absence du capitaine habituel Marquinhos, blessé, donnant le ton d’une soirée réussie.

Le défenseur déclare son amour pour Paris

Pour l’international marocain, cette coiffure qui attire le regard était bien plus qu’un simple choix esthétique. Après le coup de sifflet final, il s’est rendu sur les réseaux sociaux pour expliquer aux fervents supporters du club le sens de ses nouvelles tresses. Hakimi a utilisé son compte X pour exprimer son attachement et sa fidélité indéfectibles aux Parisiens.

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« Des tresses bien serrées, comme mes liens avec Paris », a écrit Hakimi.

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Le capitaine d’un soir brille face à Lyon

Hakimi a accompagné son nouveau look audacieux d’une brillante prestation individuelle sur le terrain face à un adversaire coriace. Le latéral droit s’est montré très influent du début à la fin, tandis que le PSG s’imposait confortablement 2-0 contre une équipe lyonnaise combative.

Investi de la responsabilité supplémentaire du capitanat, il a totalement dominé son couloir pendant les 90 minutes. Le Marocain a représenté une menace offensive constante sur l’aile droite, tout en se montrant extrêmement solide en défense pour contribuer à préserver sa cage inviolée.

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Hakimi veut poursuivre sur sa lancée

Cette large victoire à domicile permet au PSG de continuer à avancer dans la bonne direction dans toutes les grandes compétitions cette saison. Hakimi espère désormais maintenir son excellent niveau individuel alors que le calendrier du club va se densifier dans les semaines à venir. Marquinhos se remettant actuellement de sa récente blessure, le Marocain pourrait être appelé à porter de nouveau le brassard de capitaine très prochainement.