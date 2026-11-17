Partager Suivez GOAL sur Google

Le Néerlandais Marino Pušić, entraîneur d'Al-Ahli, a ravivé les tensions avec ses joueurs à l'approche du Clásico tant attendu face au rival de toujours, Al-Nassr.

Publicité

Al-Ahli recevra son rival Al-Nassr vendredi prochain au stade Al-Inma de Djeddah, en match en retard de la 9e journée de la Roshn Saudi League.

Selon le quotidien saoudien « Okaz », l'atmosphère était électrique dans le camp d'Al-Ahli ces derniers jours, peu avant le Clásico face à Al-Nassr, en raison de différends entre les joueurs et Pušić.

Le journal révèle que la situation a explosé lors d'une séance d'entraînement ces derniers jours : plusieurs joueurs ont eu une vive discussion avec Pušić, n'étant pas convaincus par ses choix techniques et tactiques.

Les joueurs ont exprimé leur mécontentement face à l'obstination de Pušić à conserver son style de jeu et ses convictions tactiques, malgré leur échec ces derniers temps, ce qui a poussé l'entraîneur néerlandais à quitter l'entraînement.

Publicité Publicité

L'affaire ne s'est pas arrêtée là. Les joueurs ont accusé leur entraîneur néerlandais de favoriser le milieu de terrain ukrainien Artem Bondarenko et de mettre tout le monde à son service afin de prouver la justesse de son choix, quitte à le faire à leurs dépens.

Related Topics

Prochains matchs AHL Saudi Pro League 12:30 ALN Regarder

Ces crises ont affecté le moral et l'état psychologique de certains joueurs, selon le journal, qui se sentent désormais marginalisés et ont perdu confiance en raison de la manière dont le staff technique les traite.

Les supporters d'Al-Ahli craignent que ce climat ne pèse sur l'équipe lors du Clásico tant attendu face à Al-Nassr, d'autant que cette rencontre sera décisive pour le retour d'Al-Ahli dans la course au titre en Roshn Saudi League.

Publicité

Al-Ahli occupe la sixième place du championnat saoudien avec 21 points, glanés grâce à 7 victoires et 4 défaites, soit 9 points de retard sur Al-Hilal, solide leader.

De son côté, Al-Nassr pointe au troisième rang avec 28 points, à deux longueurs d'Al-Hilal, et n'est devancé qu'à la différence de buts par Al-Qadsiah, deuxième.

Publicité

Les supporters d'Al-Ahli avaient lancé une vaste campagne sur les réseaux sociaux, intitulée « Le départ de Pušić est notre revendication », afin d'obtenir le limogeage de l'entraîneur néerlandais, au vu des mauvais résultats que connaît actuellement l'équipe.

Cette campagne s'est intensifiée ces derniers temps, notamment après la lourde défaite d'Al-Ahli face à Al-Shabab sur le score de 1-6, lors de la 12e journée de la Roshn Saudi League.

Publicité

Certaines informations font état de la volonté d'Al-Ahli de limoger Pušić prochainement, compte tenu des mauvais résultats de l'équipe, mais l'aspect financier reste le seul obstacle à cette décision.

Pušić avait pris les commandes techniques d'Al-Ahli en août dernier, succédant à l'Allemand Matthias Jaissle, parti de manière inattendue pour diriger Newcastle United.

Publicité

Depuis son arrivée à la tête du club de Djeddah, Pušić a dirigé 18 matchs, pour un bilan de 11 victoires, 2 nuls et 5 défaites.