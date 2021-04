Inculpé pour agression, Giggs ne guidera pas le Pays de Galles durant l'Euro 2020

Le technicien de 47 ans devra comparaitre devant un tribunal fin avril pour répondre aux allégations d'agression. Sa fédération l'a écarté.

Le Pays de Galles a confirmé que son sélectionneur, l'ancien ailier de Manchester United Ryan Giggs, ne sera pas en charge de la sélection nationale à l'Euro 2020 après avoir été accusé de voies de fait et de lésions corporelles envers deux femmes ce vendredi.

Giggs, 47 ans, a également été accusé d'un seul chef de comportement coercitif.

Les accusations concernent un incident pour lequel la police a été appelée vers la fin de 2020 à Salford, dans les environs de Manchester. Les agents ont été appelés par deux femmes, dont l'une a été soignée pour des blessures.

"La fédération galloise a pris note de la décision du Crown Prosecution Service de procéder à l'inculpation de Ryan Giggs, le manager de l'équipe nationale masculine", a affirmé la FAW dans un communiqué publié peu de temps après que le CPS eut annoncé son intention d'inculper l'ancienne star de United.

Robert Page en charge de la sélection galloise pendant l'Euro

"À la lumière de cette décision, la FAW peut confirmer que Robert Page assumera le rôle de responsbale de l’équipe nationale masculine pour le tournoi Euro 2020 de cet été et sera assisté par Albert Stuivenberg. Une réunion du conseil d'administration de la FAW sera convoquée pour discuter de ces développements et de leur impact sur la fédération et l'équipe nationale. La FAW ne fera aucun autre commentaire pour le moment."

Page est intervenu en tant que manager par intérim à la suite de l'arrestation de Giggs en novembre 2020, supervisant l'accession de Gareth Bale et consorts au plus haut niveau de la Ligue des Nations de l'UEFA et le début de leur campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022.

Un communiqué de la police du Grand Manchester faisait savoir ce mardi : "Un individu de Salford a été accusé de trois infractions après que la police a été appelée pour signaler un trouble dans la région de Worsley en novembre 2020. Ryan Giggs a été accusé d'avoir causé des lésions corporelles à une femme dans la trentaine et de voies de fait simples contre une femme dans la vingtaine. Les deux chefs d'accusation concernent un incident survenu dans la soirée du dimanche 1er novembre 2020."

"Giggs, de Chatsworth Road, Worsley, a également été accusé d'un chef d'accusation de comportement coercitif et de contrôle entre décembre 2017 et novembre 2020. Il a été libéré sous caution et doit comparaître devant le tribunal de première instance de Manchester et de Salford le mercredi 28 avril 2021. La police a été appelée à 22h05 le dimanche 1er novembre 2020 pour signaler une perturbation à une adresse de Chatsworth Road, Worsley", ajoutait la note.

Vendredi, le Crown Prosecution Service a confirmé que la légende de Manchester United avait été accusée d'agression et de contrôle coercitif. «Nous avons autorisé la police du Grand Manchester à inculper Ryan Giggs d'avoir adopté un comportement coercitif et d'agression occasionnant des lésions corporelles réelles», a déclaré un porte-parole du CPS. «La procédure pénale est active et rien ne doit être publié qui puisse compromettre le droit du prévenu à un procès équitable.»

Giggs a joué pour Manchester United entre 1990 et 2014, marquant 114 buts en 672 matches de championnat et remportant de nombreux trophées majeurs.