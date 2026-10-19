En l’absence de l’entraîneur Luciano Spalletti, suspendu après une altercation avec Fabio Pisacane, l’entraîneur de Cagliari, et remplacé sur le banc par son adjoint Marco Domenichini, la Vieille Dame s’est montrée étonnamment inoffensive. Un but de la tête d’Oliver Provstgaard, une réalisation de Gustav Isaksen dans un angle fermé et une contre-attaque conclue par Fisayo Dele-Bashiru en fin de match ont scellé le succès des visiteurs.

Avec seulement onze points en sept matches, la Juventus accuse désormais huit longueurs de retard sur le duo de tête formé par l’Inter Milan et la Lazio. À titre de comparaison, elle comptait douze points au même stade de la saison dernière sous les ordres du prédécesseur de Spalletti, Igor Tudor, tandis que Thiago Motta en avait obtenu 13 sur une période comparable lors de son passage sur le banc. La spirale négative du club le plus titré d’Italie prend désormais des proportions inquiétantes.

Cette faillite sportive face aux Romains a suscité, après le coup de sifflet final, un débat sur la mentalité de l’effectif turinois. Le patron de la défense, Gleison Bremer, a adressé des mots forts à ses coéquipiers. « Nous avons livré une mauvaise prestation. Bien sûr, nous ne sommes donc pas heureux d’avoir représenté le maillot de la Juventus de cette manière, mais nous devons analyser nos erreurs et nous remettre immédiatement sur les rails, car nous n’avons pas de temps pour autre chose », a déclaré le Brésilien à Sky Sport Italia.

Bremer a poursuivi : « Nous avons eu des occasions et nous avons bien joué jusqu’à leur but. Le fait qu’ils aient marqué sur leur première occasion a donc provoqué une réelle frustration chez nous. C’est quelque chose que nous devons régler immédiatement. »

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La Juventus Turin manque de stabilité et de confiance

Interrogé sur la responsabilité des joueurs, le défenseur central a fini par laisser éclater sa colère : « C’est vrai, l’entraîneur donne des consignes, mais c’est à nous de les appliquer sur le terrain. Cependant, il y a onze joueurs sur le terrain, auxquels s’ajoutent les cinq qui entrent en jeu : je ne peux pas entraîner tout le monde à moi seul. J’essaie de les aider, je leur parle, mais chacun a son propre caractère. Nous pouvons les pousser jusqu’à un certain point, mais pas davantage : certains ont plus de caractère que d’autres. »

La pression mentale semble particulièrement peser sur certains joueurs. « Quand ils entendent des sifflets, ils se replient sur eux-mêmes et prennent peur. Je sais que nous avons beaucoup de joueurs nouveaux et jeunes. Cela ne veut pas dire que je pointe du doigt les gars, mais chacun est différent. Quand les choses vont mal, certains réagissent avec détermination, d’autres se replient sur eux-mêmes. C’est simplement une question de personnalité », a déclaré Bremer.

Spalletti s’est également exprimé auprès de DAZN Italia. Il s’est dit consterné par la prestation de son équipe, au sein de laquelle Nick Woltemade, entré en jeu à la mi-temps, est resté sans but en championnat pour la Juve. « C’était assurément une Juventus moins bonne. Une équipe qui ne contrôlait pas le match et qui n’avait pas non plus d’idées sur la manière de le mener », a-t-il déclaré.

« C’est difficile à expliquer, même pour nous, car nous sommes revenus de Vigo vendredi à quatre heures du matin, puis nous avons laissé les joueurs récupérer avec les préparateurs physiques. Nous avons essayé de changer certaines choses. Il y avait six nouveaux joueurs, mais nous étions trop lents, aussi bien dans les jambes que dans la tête. Au football, on voit l’adversaire, on voit le ballon, et si l’on réagit trop lentement, si l’on ne montre pas de cœur et que l’on ne trouve pas de rythme, la tactique et les systèmes de jeu n’ont plus d’importance », a expliqué Spalletti.

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Les supporters de la Juventus Turin quittent le stade avant la fin du match

Il a surtout vivement critiqué l’attitude de ses joueurs : « Pas de rythme, pas d’idées, pas d’envie de courir, pas de volonté de travailler dur. Faire preuve de faiblesse dans les duels et baisser la tête quand les choses ne vont pas : tout cela ne m’a pas plu. »

Spalletti a annoncé des conséquences. « Nous devons analyser cela. Il n’y a que deux possibilités : soit nous discutons de la manière dont nous parlons à l’équipe, soit de notre façon de travailler. Il faut manifestement changer quelque chose », a-t-il déclaré. « Cette prestation m’a surpris moi aussi. Je dois donc y réfléchir sérieusement, car je n’ai pas changé ma façon de parler aux joueurs. Peut-être dois-je analyser ma propre relation avec l’équipe, car elle est honnête et juste. Ils comprendront eux-mêmes que ce que nous avons montré aujourd’hui n’est pas assez bon. »

Pour ne rien arranger, les supporters de la Juve ont réagi sans équivoque. La plupart ont quitté l’Allianz Stadium, qui affichait complet, avant même le coup de sifflet final. Ceux qui sont restés ont raccompagné l’équipe sous un concert de sifflets stridents.

Dans le camp d’en face, l’ambiance était tout autre. Les Romains ont célébré leur victoire devant un parcage de supporters visiteurs plein à craquer. Fait remarquable : depuis la fin de la saison dernière, les supporters de la Lazio boycottent les matches à domicile de leur équipe pour protester contre le propriétaire Claudio Lotito, dans l’espoir que la perte de revenus le pousse à vendre le club. Alors que l’équipe de Gennaro Gattuso attire à peine 9 000 spectateurs en moyenne dans son stade, le parcage visiteurs a affiché complet lors de chacun de ses quatre déplacements.