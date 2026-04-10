Un responsable de la Fédération saoudienne de football s’apprête à quitter ses fonctions à la veille du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La phase finale de la Coupe du monde 2026 débutera le 11 juin, avec la participation de l’équipe saoudienne pour la septième fois de son histoire. Elle figure dans le groupe H aux côtés de l’Espagne, de l’Uruguay et du Cap-Vert.

À deux mois du coup d’envoi, le journaliste réputé Santi Ona confirme que Nasser Larguet, directeur technique de la Fédération saoudienne, pourrait quitter ses fonctions dans les prochains mois.

Selon le journaliste, plusieurs clubs français surveilleraient de près la situation de Larguet en vue d’un éventuel recrutement.

En poste depuis mai 2022, Larguet est accusé d’avoir protégé son compatriote Hervé Renard, sélectionneur des Verde, et d’avoir bloqué son limogeage grâce à leur amitié.

Si Larguet partait, il suivrait la trajectoire de Renard, lequel avait quitté les « Verts » en 2023 pour rejoindre l’équipe de France féminine avant de revenir aux commandes en 2024.