Accusations et appels au changement… La colère des médias algériens et du public met Petković sous pression

Vladimir Petković, sélectionneur de l’équipe nationale algérienne, est pointé du doigt par le public et la presse après l’élimination des « Guerriers du désert » dès les 32es de finale de la Coupe du monde 2026, suite à leur défaite 2-0 face à la Suisse, lors d’un match considéré par beaucoup comme l’une des prestations les plus décevantes des Verts.

Les médias algériens se sont déchaînés contre Petković, estimant que ses choix techniques avaient contribué à l’élimination de la sélection.

Dans sonédition, La Gazette du Fénic a estimé que l’équipe avait besoin de stabilité, mais qu’elle avait de nouveau été déstabilisée par des changements dans le style de jeu et la composition initiale, alors même que la prestation face à l’Autriche lors du match précédent avait offert au staff technique des signaux positifs sur lesquels il aurait pu s’appuyer.

Le journal a ajouté que l’Algérie avait fait ses adieux à la Coupe du monde « sans vraiment essayer de faire grand-chose », soulignant que l’équipe avait commis de nombreuses erreurs, comme si la qualification difficile en phase de groupes avait été son objectif final.

Où est l’attaquant ?

Quant au site « DZ Foot », Le site s’est moqué de la composition alignée d’entrée, s’interrogeant sur la logique de jouer « sans véritable attaquant » et constatant : « Quelle surprise ! Au moment d’annoncer le onze, Petković a aligné une ligne d’attaque sans avant-centre de métier, tout en offrant une nouvelle chance à Ramiz Zerrouki. En revanche, Nadir Ben Bouali et Mohamed Amine Amoura étaient absents du banc des remplaçants pour cause de blessure, laissant Amine Guiri comme unique option en pointe. »

La même source a souligné l’absence de réaction des joueurs après l’ouverture du score adverse, estimant que l’avenir de Petković était désormais légitimement remis en question.

De son côté, le journal El Chourouk a jugé la prestation des Verts « terne » face à la Suisse, pointant des erreurs défensives et une précipitation qui ont facilité la tâche des Européens.

Nous voulons un sélectionneur algérien.

Selon la chaîne française RMC, les supporters réunis à Paris pour suivre la rencontre ont vivement critiqué Petković, estimant que ses choix tactiques, notamment ses nouveaux changements dans le onze de départ, étaient la principale cause de l’élimination.

Un supporter a déclaré : « Je suis très en colère contre l’entraîneur et ses choix. Certains joueurs n’ont pas leur place en équipe nationale, et il en porte une grande part de responsabilité. À chaque match, il change la composition de l’équipe, et depuis deux ans, il n’a pas réussi à trouver l’équilibre au sein du groupe. »

Il a ajouté : « Il y a de bons joueurs à qui il ne donne pas leur chance, alors qu’il continue de miser sur des noms qui n’apportent rien. Je ne comprends pas pourquoi certains talents sont ignorés ou relégués sur le banc. »

De nombreuses voix réclament le départ de Petković, malgré un contrat qui court jusqu’en 2028.

Un supporter a déclaré : « Nous sommes très déçus. Nous n’avons pas retrouvé l’esprit de la sélection algérienne. L’équipe a besoin de changement, il y a beaucoup de joueurs âgés, et l’entraîneur doit partir. Nous avons besoin d’un entraîneur algérien pour diriger ce groupe. »

Un autre supporter a toutefois nuancé son jugement : « Nous n’avons rien montré pendant le match. La Suisse a été la meilleure et méritait de gagner. Je ne comprends pas les choix de l’entraîneur ; il aurait dû conserver la composition qui avait bien joué en deuxième mi-temps contre l’Autriche. »

Il a conclu : « Nous avons de jeunes joueurs de qualité, mais ils n’ont pas leur chance. De plus, certaines absences auraient pu faire la différence. Nous avons joué sans véritable attaquant, comment aurions-nous pu marquer des buts ? ».

L’entraîneur suisse d’origine bosniaque, en poste depuis février 2024 après avoir succédé à Djamel Belmadi, a certes qualifié l’équipe pour la Coupe du monde, mais son élimination en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations, suivie de performances irrégulières dans l’épreuve en cours, soulève des interrogations légitimes sur son projet sportif.

La prolongation de son contrat jusqu’en 2028, actée avant le Mondial, est désormais pointée du doigt au regard de l’élimination précoce des Verts.