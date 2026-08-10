Jens Lehmann a vivement démenti un article du quotidien munichois tz au sujet d’une contravention près du Grünwalder Stadion et a formulé de graves accusations contre la police. Le journal munichois avait rapporté que l’homme de 56 ans aurait garé sa voiture dans une zone interdite autour de l’enceinte à l’occasion du match à domicile de 1860 Munich contre le FC Augsburg II.

S’appuyant sur des témoins oculaires, l’article ajoutait que Lehmann aurait argumenté au niveau du barrage qu’il avait un « rendez-vous avec 1860 » et qu’il « en faisait partie ». Peu après, des policiers se sont néanmoins présentés et ont glissé une contravention sous l’essuie-glace de la voiture de l’ancien gardien international, alors que celui-ci aurait suivi le match nul 2-2 depuis les tribunes.

Mais ces descriptions ont suscité la vive opposition de Lehmann. Sur la plateforme X, l’ancien joueur a publié un démenti et n’a pas mâché ses mots. « À propos du mensonge de la tz », a écrit l’ancien professionnel en ouverture de son message sur les réseaux sociaux, avant de présenter une version des faits totalement différente de son point de vue.

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Jens Lehmann critique sévèrement la police de Munich

Selon lui, l’ancien professionnel se serait simplement garé « près du stade à 15 heures et personne ne lui a parlé, parce qu’il n’y avait encore aucune interdiction de stationner ». En outre, Lehmann dément avec force avoir seulement assisté au match des Lions : « Je n’étais pas non plus au match. »

Puis a suivi une accusation grave : « Ce qui est étonnant, c’est à quel point la police est corrompue, au point de toujours transmettre illégalement toutes sortes d’informations à la presse et de recevoir de l’argent pour cela, et quels mensonges sont diffusés par la TZ et que des gens achètent de la publicité dans ces médias pour que ces médias diffament les gens », a écrit Lehmann. Une prise de position officielle de la police de Munich sur ces accusations se fait encore attendre.

Le déroulement exact des faits reste pour l’instant incertain. Pour Lehmann, cet épisode s’inscrit toutefois dans une série d’incidents qui ont fait les gros titres ces dernières années.

Jens Lehmann montrerait de l’intérêt pour 1860 Munich

Par exemple, fin 2023, Lehmann a été condamné par le tribunal d’instance de Starnberg, selon BR24 pour différents incidents. Il lui a notamment été reproché de s’être introduit dans le garage d’un voisin avec une tronçonneuse à la main et d’y avoir scié une poutre en bois. Il aurait également roulé « pare-chocs contre pare-chocs » avec une autre voiture dans un parking de Munich pour éviter des frais de stationnement élevés, et insulté des policiers qui voulaient lui retirer son permis de conduire.

La raison supposée de cette visite au stade de 1860 pourrait être l’intérêt persistant pour un engagement chez les Lions de Munich. Avant même l’insolvabilité du club de troisième division, des informations avaient déjà circulé selon lesquelles Lehmann voulait, au sein d’un consortium, reprendre les parts de l’investisseur de longue date et controversé Hasan Ismaik.