Accusations de chantage venues de Jordanie ! Gianni Infantino convoque une réunion de crise de la FIFA

Gianni Infantino a choisi, pour évoquer la situation d’urgence actuelle, précisément l’endroit où doit se tenir sa prochaine grand-messe de couronnement. Pour mercredi, le dirigeant unique lourdement fragilisé a convié ses plus proches collaborateurs à une réunion de crise à Rabat, où le prochain congrès de la fédération mondiale est prévu le 18 mars 2027, avec à la clé sa dernière réélection à la présidence de la FIFA. Reste à savoir si cela aura bien lieu, ce qui semble actuellement plus incertain que jamais. L’étau se resserre toujours davantage autour d’Infantino après l’échec de son accord avec des investisseurs.

Des proches de confiance prennent leurs distances, des accusations de chantage émergent de Jordanie, les villes hôtes de la Coupe du monde formulent des reproches, et d’autres fédérations membres retirent officiellement leur soutien. Les problèmes du patron de la FIFA s’aggravent presque d’heure en heure. Ce qu’Infantino entend précisément aborder lors de ces discussions de crise dans la capitale marocaine est resté flou dans les informations de Times et Sky UK. Une chose est sûre : le Suisse doit aussi regagner de la confiance dans ses propres rangs.

« Des individus, des moments d’instabilité et des incidents malheureux vont et viennent », a écrit le secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström, dans un mail adressé aux employés de l’instance mondiale et cité par plusieurs médias : « L’institution, sa mission et sa responsabilité envers le football mondial demeurent, et c’est pourquoi nous devons toujours préserver notre professionnalisme, notre sens des bonnes perspectives et notre sang-froid. »

Le directeur de la FIFA Arsène Wenger prend ses distances avec Infantino

Le Suédois était jusqu’ici considéré comme un proche d’Infantino, mais il n’aurait pas été mis dans la confidence concernant l’accord avec les investisseurs de son patron. Le directeur de la FIFA Arsène Wenger a lui aussi publiquement pris ses distances. « Je n’ai pas été impliqué dans ce plan et je n’ai appris l’existence de ce projet que par la presse », a-t-il écrit dans un communiqué : « La décision de retirer ce projet était absolument nécessaire et n’a fait l’objet d’aucune contestation. »

De manière générale, les fronts secondaires se multiplient. Ainsi, le prince Ali ben al-Hussein, président de la Fédération jordanienne de football, a affirmé que la pression exercée sur les fédérations membres pour soutenir Infantino lors de sa réélection l’an prochain « s’apparente à du chantage ». Lui et sa fédération « ne l’ont pas soutenu auparavant et ne le feront certainement pas maintenant non plus », a écrit sur X l’adversaire d’Infantino lors de l’élection à la présidence de la FIFA en 2016. C’est sans doute aussi pour cette raison, suppose-t-il, que les primes promises à l’équipe pour sa qualification en finale de l’Arab Cup organisée par la FIFA n’ont toujours pas été versées.

Les villes hôtes américaines du Mondial attendraient toujours les millions promis

Plusieurs villes organisatrices de la Coupe du monde se plaignent elles aussi d’un manque de fonds. Comme le rapporte le site The Athletic, quatre représentants de villes hôtes du Mondial ont déclaré anonymement au média que des membres de la direction de la FIFA leur avaient promis oralement un million de dollars chacun au titre de fonds dits de « legacy ». Mais les villes américaines concernées attendraient toujours en vain les paiements promis.

Indépendamment de ces accusations, d’autres nations tirent entre-temps les conséquences de l’échec de l’accord conclu en coulisses concernant la vente envisagée de parts de la Coupe du monde et d’autres tournois de la FIFA à des investisseurs. La Grèce a ainsi, elle aussi, officiellement retiré son soutien à Infantino et, selon le Guardian, plusieurs nations d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes envisagent également concrètement cette possibilité.

Jusqu’à mercredi en fin de matinée, aucun signe de démission n’était toutefois apparu chez le patron de l’instance mondiale. Dans sa story Instagram, il a publié à un rythme soutenu des photos souvenirs du dernier Mondial et relayé des lettres de soutien émanant de certaines fédérations.