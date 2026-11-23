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Un rapport a dévoilé ce lundi de nouvelles informations surprenantes sur l'affaire Jamal Musiala, la star du Bayern Munich.

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Jamal Musiala souffre depuis plusieurs mois d'un trouble nerveux qui le fait beaucoup souffrir. Cette situation l'affecte, lui, mais aussi le Bayern Munich, qui a récemment essuyé de vives critiques pour avoir proposé de réduire son salaire en raison de ses performances modestes. L'affaire suscite une vaste polémique en Allemagne.

Musiala a subi une rechute lundi dernier, comme l'a révélé le quotidien « Bild », et il semble peu probable qu'il guérisse de sa maladie à court terme.

Cela a suscité une vive inquiétude au sein du club bavarois au sujet de l'attaquant et de son avenir en Bavière. Quoi qu'il en soit, les nouvelles informations se succèdent chaque jour.

Parmi elles, Musiala et son agent auraient dissimulé des détails concernant sa santé lors des négociations sur la prolongation de son contrat, il y a un an et demi, ce qui n'a pas encore été prouvé.

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Ce lundi, la chaîne Sport1 a indiqué que le véritable problème résidait dans la relation tendue entre le Bayern Munich et les agents de Musiala. Selon la chaîne, d'intenses échanges ont eu lieu ces derniers jours entre le club et les représentants du joueur, loin des regards du public et à différents niveaux.

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Pour autant, cela ne signifie pas que tout va bien entre les parties concernées.

Une critique claire envers le Bayern Munich

La Fédération internationale des footballeurs professionnels (FIFPRO) a critiqué hier samedi les déclarations publiques répétées des dirigeants du Bayern Munich au sujet du contrat de Jamal Musiala.

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Dans un communiqué publié par la Fédération internationale des footballeurs professionnels (FIFPRO), on peut lire : « Le président d'honneur, le directeur général et l'ancien directeur général du Bayern Munich ont tour à tour remis en question le contrat de Musiala. Selon la fédération, il s'agit d'une stratégie coordonnée visant à faire pression sur Musiala et ses agents avant toute négociation. Un club de la dimension du Bayern Munich se doit de faire preuve de davantage de sagesse. Le Bayern Munich a le devoir de protéger Musiala. » Olise semble par ailleurs soutenir ces critiques.

La FIFPRO a estimé que ces déclarations relevaient d'une stratégie coordonnée visant à faire pression sur le joueur et ses représentants avant d'éventuelles négociations, appelant le club à respecter ses engagements contractuels et à ne pas faire de l'état de santé du joueur et de son avenir un sujet de débat public.

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Elle a ajouté que le Bayern avait la responsabilité de prendre soin de son joueur, avertissant que l'incertitude quant à l'avenir pouvait nuire à la santé mentale des joueurs professionnels, en particulier pendant les périodes de convalescence après une blessure.

Selon la FIFPRO, faire de l'avenir de Musiala et de son état de santé un sujet de débat public accentue la pression qui pèse sur lui.

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La FIFPRO a insisté sur la nécessité d'aborder toute réserve relative au contrat en privé avec le joueur et ses représentants, loin des déclarations dans les médias.

La fédération a rappelé que les contrats devaient être respectés, précisant qu'une blessure du joueur ou une baisse de son niveau ne donnait pas au club le droit de rouvrir des conditions qu'il avait préalablement acceptées, de la même manière qu'une série de performances exceptionnelles ne donne pas automatiquement au joueur le droit de réclamer une augmentation de salaire.

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Elle a souligné que les clubs, les ligues et les syndicats de joueurs étaient convenus, au niveau de la FIFA, de considérer la stabilité contractuelle comme l'un des principes fondamentaux du jeu, un principe qui protège aussi bien les clubs que les joueurs.

La FIFPRO a conclu son communiqué en affirmant son soutien à Musiala et à tous les joueurs qui respectent leurs engagements contractuels, appelant les clubs à en faire autant.