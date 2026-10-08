Accrochage entre joueurs et ambiance tendue : révélation d'une nouvelle crise dans le vestiaire du Real Madrid

La radio espagnole « Cadena SER » a révélé une ambiance tendue au sein du vestiaire du Real Madrid, affirmant que la froideur et les divergences apparues dans l'équipe depuis la saison dernière persistent toujours, malgré l'arrivée du Portugais José Mourinho à la tête du club cet été.

Le Real Madrid se prépare à retrouver la Liga après-demain samedi, en recevant Villarreal, après une trêve internationale d'environ 3 semaines, et ce à la suite de sa défaite face à l'Atlético Madrid sur le score de 1-2 lors de la dernière journée.

Une série de matches relevés attend la Maison Blanche au mois d'octobre, puisque le club affronte la Roma avant de recevoir Séville et Leipzig, puis se déplace sur le terrain du Barça lors du Clasico de la Liga le 25 du mois.

Malgré la présence des joueurs avec leurs sélections nationales ces dernières semaines, l'ambiance au sein du vestiaire ne semble pas apaisée, selon ce qu'a révélé le journaliste Antón Meana dans l'émission « El Larguero », décrivant la situation comme « loin d'être rassurante ».

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Une ambiance glaciale et une altercation entre joueurs

Meana a déclaré, selon ce qu'a rapporté la chaîne RMC française, que le problème de fond au sein de l'équipe n'a pas changé, précisant : « Le seul problème est que je continue de voir le vestiaire aussi froid qu'il l'était il y a 5 mois ».

Le journaliste a souligné que, depuis son arrivée au Real Madrid, Mourinho n'a pas encore réussi à changer la dynamique d'un groupe de joueurs dont les relations n'étaient pas bonnes avec Xabi Alonso ou Álvaro Arbeloa lors de la période précédente.

Il a ajouté que la situation est allée, selon les informations disponibles, jusqu'à une altercation entre deux joueurs, sans révéler leur identité.

Il a poursuivi en indiquant que la froideur au sein du vestiaire, à laquelle même la forte personnalité de Mourinho n'a pas réussi à mettre fin, a coïncidé avec le vacarme suscité autour de Kylian Mbappé, créant une ambiance tendue avant un mois crucial pour la Maison Blanche.

La situation de Mbappé accroît la pression

Dans le même temps, Kylian Mbappé a repris les entraînements collectifs avec le Real Madrid, hier mercredi, pour la première fois depuis sa blessure survenue lors de sa participation avec l'équipe de France face à la Turquie.

Selon « Cadena SER », l'état physique de l'attaquant français est devenu très bon, et il est désormais disponible pour disputer la rencontre face à Villarreal, ce qui offre à Mourinho la possibilité de le titulariser dès le coup d'envoi.

Mbappé avait suscité la polémique pendant la trêve internationale, en raison de son apparition dans un lieu nocturne, puis de la publication d'une vidéo le montrant à vélo, à un moment où il se remettait de sa blessure.

Malgré cela, des sources au sein du Real Madrid affirment, selon la radio espagnole, qu'il n'existe aucun mécontentement au sein du club à l'égard du joueur, et que la direction estime que celui-ci a agi conformément à ce qui avait été convenu durant sa période de récupération.

« Cadena SER » a également indiqué que Mourinho s'est entretenu avec Mbappé au cours de cette semaine, dans une tentative de l'orienter vers davantage de prudence et de calme dans sa vie en dehors du terrain.

En revanche, le Real Madrid ne semble pas s'attendre à ce que Mbappé soit la cible de sifflets de la part des supporters du Santiago Bernabéu lors de la confrontation face à Villarreal, et le club affirme son soutien au joueur et à son entraîneur dans la gestion de la polémique qui l'entoure.