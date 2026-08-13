« Il y a déjà du mouvement. » Début août, Max Eberl s’était montré extrêmement confiant quant au fait qu’une option finirait par se présenter « à un moment donné » pour ses trois cas problématiques. Car alors, « des équipes regarderaient leurs effectifs » et pourraient encore constater un besoin d’agir en raison de blessures ou de qualifications obtenues pour les compétitions européennes.

Pour Eberl, c’est le moment où il veut encore satisfaire, dans le cadre de la planification de l’effectif, les derniers souhaits du conseil de surveillance dominé par le patron du club Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge pour cet été : vendre les coûteux indésirables invendus. Car Sacha Boey, Joao Palhinha et Bryan Zaragoza sont depuis longtemps devenus cela.

Même l’entraîneur Vincent Kompany ne s’en est pas caché, même s’il a demandé de « traiter les trois joueurs avec respect » et a souligné vouloir continuer à travailler avec eux aussi longtemps qu’ils seront sous contrat au FC Bayern.

FC Bayern : Palhinha déjà d’accord avec Aston Villa - une vente proche d’être conclue ?

Dix jours après la déclaration d’Eberl sur le « mouvement », les choses n’ont toutefois réellement bougé de manière concrète que pour un seul des candidats au départ. Joao Palhinha est activement courtisé par Aston Villa. Le club de Premier League doit compenser la longue absence d’Amadou Onana (rupture des ligaments croisés).

L’argent est là après la vente record de Morgan Rogers à Chelsea FC pour 138 millions d’euros. C’est aussi pour cela que le champion d’Allemagne record ne dévie pas de ses exigences claires dans le dossier Palhinha. Les 51 millions d’euros investis à l’époque et versés à Fulham doivent au moins être récupérés en partie cet été. C’est pourquoi le FCB a rejeté une première offre, qui aurait consisté en un prêt avec option d’achat en provenance d’Angleterre, selon Sky, et insiste sur une vente autour de 25 millions d’euros.

Selon les informations de kicker, il existe néanmoins une tendance positive et un indice laissant penser que le chapitre Palhinha va bientôt réellement se terminer à Munich. Comme le rapporte le magazine spécialisé, un accord existerait déjà au moins entre Palhinha et le club de Premier League. Un élément qui avait manqué lors d’un transfert auparavant envisagé vers le club prêteur Tottenham. Car le transfert via option d’achat n’avait pas échoué parce que les Spurs n’auraient pas voulu la lever, mais, selon kicker, principalement en raison des exigences salariales de Palhinha.

Les négociations avec les Villans se poursuivent désormais et pourraient au final réellement bien se terminer pour Eberl. Une telle issue ne semble sans doute pas encore en vue pour les deux autres « cas problématiques » du directeur sportif, bien que, dans le cas de Bryan Zaragoza, cela soit apparemment aussi lié aux exigences du joueur lui-même.

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Le FC Bayern va-t-il rester coincé avec Zaragoza ? Une offre de transfert lucrative rejetée

Comme le rapporte kicker , Zaragoza aurait rejeté une offre lucrative venue de l’étranger non européen. Mundo Deportivo avait récemment évoqué des offres financièrement extrêmement attractives en provenance du Moyen-Orient, mais le joueur de seulement 24 ans ne s’y projette apparemment pas à ce stade de sa carrière.

Il préférerait plutôt sans doute retourner dans son pays natal, l’Espagne. Là-bas, au moins les deux clubs de première division espagnole Espanyol Barcelone et Deportivo Alavés manifesteraient de l’intérêt. Mais dans le cas de Zaragoza, il y a toujours le problème que le joueur offensif n’est pas apte à supporter la charge en raison d’une inflammation chronique du genou. C’est aussi pour cela que kicker qualifie une vente de Zaragoza de « tâche délicate » pour Eberl.

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Zaragoza et Boey menacés par les tribunes au FC Bayern

Si l’Espagnol reste à Munich, il ne suivra plus les matches du club munichois que depuis les tribunes, tout comme Sacha Boey. Il n’y aurait plus de place pour les deux dans l’effectif du Bayern, dit-on. Dans le cas de Boey, Galatasaray Istanbul, où le Français a joué à partir de février la saison dernière sous forme de prêt, aurait tout à fait été prêt à conclure un nouveau prêt. Toutefois, le cador turc voudrait encore réserver les places limitées de son effectif pour les joueurs étrangers à de plus grands rêves de transfert.

D’autres prétendants chercheraient actuellement en vain, semble-t-il. « À l’heure actuelle, rien n’a encore bougé pour le Français », écrit kicker. Eberl doit donc de nouveau attendre qu’il y ait encore du « mouvement ».

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FC Bayern : données de performance et statistiques de Zaragoza, Palhinha et Boey



