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Accord trouvé : Nunez fait son retour aux côtés de Mohamed Salah avec un salaire plus élevé que le sien

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Le souvenir de Liverpool refait surface dans le championnat turc

L'Uruguayen Darwin Núñez, attaquant d'Al-Hilal, se rapproche d'un retour aux côtés de l'Égyptien Mohamed Salah au club turc de Trabzonspor la saison prochaine, mais cette fois avec un salaire supérieur au sien.

Le journal saoudien « Al-Yaum », citant le média turc « Sözcü », a indiqué qu'Al-Hilal avait donné son accord pour le transfert de Núñez à Trabzonspor, lors de l'actuel mercato estival, sous la forme d'un prêt d'une durée d'une saison.

Le rapport a précisé que l'attaquant uruguayen percevra l'intégralité du salaire qu'il touchait à Al-Hilal, dont la valeur s'élève à 22 millions d'euros, soit 5 millions de plus que ce que touche actuellement Mohamed Salah (17 millions).

Toutefois, le club turc ne paiera de ce salaire que 8 millions d'euros seulement, tandis qu'Al-Hilal prendra en charge le reste de la somme, soit 14 millions d'euros.

Cela intervient dans un contexte où Al-Hilal souhaite se séparer de Núñez, d'autant plus qu'il n'a pas réussi à afficher un bon niveau lors de la première moitié de la saison dernière, avant d'être écarté de la liste locale lors de la seconde moitié.

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Ce sera la deuxième fois que Mohamed Salah évoluera aux côtés de Núñez, après la période qu'ils ont passée ensemble sous les couleurs de Liverpool, entre 2022 et 2025, avant le transfert de l'attaquant uruguayen à Al-Hilal.

Durant cette période, Salah était la star la plus en vue au sein de Liverpool, et il a joué le rôle le plus important dans le sacre en Premier League pour la deuxième fois de l'histoire du club, et la première après une absence de 5 ans.

Rappelons que la star égyptienne a rejoint Trabzonspor lors de l'actuel mercato estival, avec un contrat s'étendant sur deux saisons, après la fin de son parcours historique avec Liverpool, qui s'est poursuivi pendant 9 ans, depuis 2017.

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