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Abobakr El Mokadem

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Accord trouvé avec le joueur : Manchester City prépare un transfert historique en provenance de Liverpool

Mercato
Premier League
Liverpool
Manchester City
F. de Jong
C. Gakpo
Angleterre
Pays-Bas

Liverpool pose une condition pour boucler le transfert

Manchester City, qui a réalisé un excellent début en Premier League, ne semble pas satisfait de son effectif actuel et souhaite renforcer ses rangs.

Selon le journal « Mundo Deportivo », le club n'a pas clôturé sa fenêtre de transferts, et les informations en provenance des Pays-Bas indiquent qu'il mène des discussions en vue de recruter Cody Gakpo, l'attaquant de Liverpool âgé de 27 ans.

D'après ces informations, le club anglais serait parvenu à un accord personnel avec les agents de l'international néerlandais et s'apprêterait à soumettre une offre de 100 millions d'euros à Liverpool.

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Si Gakpo rejoint Manchester City pour ce montant, il deviendrait immédiatement le transfert le plus cher de l'histoire des Pays-Bas.

 Ce titre est actuellement détenu par Frenkie de Jong, qui avait quitté l'Ajax pour le Barça en 2019 pour 75 millions d'euros, plus 11 millions d'euros de bonus au maximum.

Toutefois, Liverpool n'a pas encore donné son feu vert au départ du joueur. Le club ne souhaite laisser partir Gakpo qu'après avoir trouvé un remplaçant adéquat à l'ancien attaquant d'Eindhoven.

 Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) est proche de rejoindre le club, mais Liverpool cherche également un autre ailier de premier plan.

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