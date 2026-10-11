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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduit par

Accord total : révélation des enregistrements de la VAR dans l'épisode de l'expulsion de Vinicius

Vinicius Junior
Real Madrid
Villarreal
LaLiga
Brésil
Espagne

La star brésilienne s'est mise dans l'embarras

Un rapport de presse a dévoilé l'enregistrement audio des échanges de l'assistance vidéo à l'arbitrage concernant l'expulsion de Vinicius Junior, la star du Real Madrid, après qu'il a été accusé d'avoir tiré les cheveux de Saliba à la 71e minute de la rencontre face à Villarreal lors de la huitième journée de Liga.

L'arbitre Isidro Díaz de Mera a pris cette décision après avoir revu l'action sur l'écran, à la suite d'une alerte d'Alejandro Muñiz Ruiz, présent dans la salle VAR.

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », Alejandro Muñiz Ruiz a attiré l'attention de Díaz de Mera sur cet incident en déclarant : « Isidro, je te conseille de revoir l'action pour évaluer la présence d'un comportement violent au cours de la phase de construction du but. »

Díaz de Mera lui a répondu : « Álex, laisse Puli (l'assistant vidéo) parler, car ta voix se coupe beaucoup. » C'est alors que Pulido Santana, qui occupait le rôle d'assistant vidéo, est intervenu en disant : « Préviens-nous quand tu arrives à l'écran, Isi. »

Une fois l'arbitre arrivé devant l'écran, il a dit : « Je suis devant l'écran maintenant », ce à quoi la salle VAR lui a précisé : « Bien, d'après ce que nous voyons, Vinicius tire les cheveux du joueur de Villarreal. Cette action s'inscrit dans la même phase de la construction du but. »

L'arbitre a répondu : « Parfait, montrez-moi un plan large, je veux voir où se termine la phase de l'attaque (le déroulement de l'action lui-même). »

En arrière-plan, on a entendu la voix d'une des personnes présentes dans la salle VAR dire : « C'est une action qui mérite le carton rouge. »


Après avoir visionné l'intégralité des images, l'arbitre a tranché en déclarant : « Álex, Puli, pour ma part je vais reprendre le jeu en sifflant une faute et en brandissant le carton rouge au numéro 7 de l'équipe qui reçoit, d'accord ? »

Cette décision a été confirmée par un « d'accord » de la part de l'équipe VAR, après quoi l'arbitre a brandi le carton rouge à l'encontre de Vinicius Junior.

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