Un rapport de presse a dévoilé l'enregistrement audio des échanges de l'assistance vidéo à l'arbitrage concernant l'expulsion de Vinicius Junior, la star du Real Madrid, après qu'il a été accusé d'avoir tiré les cheveux de Saliba à la 71e minute de la rencontre face à Villarreal lors de la huitième journée de Liga.

L'arbitre Isidro Díaz de Mera a pris cette décision après avoir revu l'action sur l'écran, à la suite d'une alerte d'Alejandro Muñiz Ruiz, présent dans la salle VAR.

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », Alejandro Muñiz Ruiz a attiré l'attention de Díaz de Mera sur cet incident en déclarant : « Isidro, je te conseille de revoir l'action pour évaluer la présence d'un comportement violent au cours de la phase de construction du but. »

Díaz de Mera lui a répondu : « Álex, laisse Puli (l'assistant vidéo) parler, car ta voix se coupe beaucoup. » C'est alors que Pulido Santana, qui occupait le rôle d'assistant vidéo, est intervenu en disant : « Préviens-nous quand tu arrives à l'écran, Isi. »

Une fois l'arbitre arrivé devant l'écran, il a dit : « Je suis devant l'écran maintenant », ce à quoi la salle VAR lui a précisé : « Bien, d'après ce que nous voyons, Vinicius tire les cheveux du joueur de Villarreal. Cette action s'inscrit dans la même phase de la construction du but. »

L'arbitre a répondu : « Parfait, montrez-moi un plan large, je veux voir où se termine la phase de l'attaque (le déroulement de l'action lui-même). »

En arrière-plan, on a entendu la voix d'une des personnes présentes dans la salle VAR dire : « C'est une action qui mérite le carton rouge. »





Après avoir visionné l'intégralité des images, l'arbitre a tranché en déclarant : « Álex, Puli, pour ma part je vais reprendre le jeu en sifflant une faute et en brandissant le carton rouge au numéro 7 de l'équipe qui reçoit, d'accord ? »

Cette décision a été confirmée par un « d'accord » de la part de l'équipe VAR, après quoi l'arbitre a brandi le carton rouge à l'encontre de Vinicius Junior.