Les origines de ce match amical, labellisé Telekom Cup, entre le club le plus titré d’Allemagne et le double vainqueur de la Coupe d’Allemagne remontent au transfert de Julian Nagelsmann à Munich à l’été 2021.

L’ancien sélectionneur national avait alors été libéré de son contrat à Leipzig contre la coquette somme de 25 millions d’euros afin de signer au FC Bayern. En plus de cela, les deux clubs avaient convenu de disputer un match amical dans un avenir proche.

Cet accord est désormais honoré. La rencontre aura lieu à l’Allianz Arena de Munich, et l’ensemble des recettes générées doit également revenir au FCB. Leipzig renonce à ce titre à toute part d’un bénéfice.

Un match amical également intégré au transfert de Max Eberl au FC Bayern ?

Comme le rapporte kicker, cela ne devrait en outre pas rester le seul match amical entre les deux clubs intégré à un accord précédent. Lorsque l’actuel directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a signé à la Säbener Straße en mars 2024, il était officiellement encore sous contrat avec le RB Leipzig. En conséquence, le Rekordmeister a garanti à RB un match amical dans ce cadre - cette fois toutefois à Leipzig.

Plus généralement, les dirigeants saxons semblent avoir pris goût à un tel modèle. Selon Bild , des tests de gala face à Manchester City (en raison du transfert de Josko Gvardiol en 2023), au FC Barcelone (Dani Olmo, 2024) et à Manchester United (Benjamin Sesko, 2025) sont encore en attente. Et en raison du transfert de Yan Diomande au Real Madrid, Leipzig et les Merengue prévoient également, selon les informations de kicker, d’organiser un match amical.

Pour le FC Bayern comme pour Leipzig, cette confrontation directe constitue le dernier test grandeur nature avant le lancement officiel de la nouvelle saison. Alors que le RB se rendra le samedi 22 août chez l’Eintracht Trèves pour le premier tour de la Coupe d’Allemagne, le FCB disputera seulement quelques heures plus tard le duel du DFL-Supercup face au BVB.