Accord entre le Bayern Munich et Leon Goretzka pour une prolongation

INFO GOAL - Selon nos informations, le Bayern Munich et Leon Goretzka ont trouvé un accord pour la prolongation de contrat du milieu de terrain.

Champion d'Europe avec le Bayern Munich en 2020 aux dépens du Paris Saint-Germain, Leon Goretzka avait été l'un des grands artisans du succès allemand en C1. Maillon essentiel du champion d'Allemagne, le milieu de terrain âgé de 26 ans n'a plus qu'un an de contrat en Bavière et sa prolongation se fait attendre cet été.

Selon nos informations, celle-ci est désormais imminente. En effet, le joueur et le club sont tombés d'accord pour un renouvellement de contrat. La prolongation de Leon Goretzka pourrait être de cinq ans, soit jusqu'en 2026. Et l'Allemand devrait toucher un salaire situé entre 12 et 15 millions d'euros annuels, selon les différents bonus.

Le joueur a toujours fait du Bayern sa priorité

Comme évoqué par Goal il y a un mois, la priorité du joueur a toujours été de poursuivre l'aventure au Bayern. Malgré des intérêts prononcés d'autres clubs européens, tels que Manchester United selon d'insistantes rumeurs, le numéro 8 bavarois n'a jamais négocié en vue d'un éventuel départ. Sa patience va donc être récompensée.

Seuls quelques petits détails sont encore à régler, mais tout en aujourd'hui en place pour officialiser prochainement l'opération. Leon Goretzka est très apprécié en Allemagne, et notamment par son entraîneur Julian Nagelsmann, successeur d'Hansi Flick sur le banc. Le jeune technicien n'avait pas caché son souhait de le voir rester.

"Bien sûr, je lui ai parlé de mes projets pour lui. Je lui ai dit que je serais heureux s'il prolongeait et je suis également confiant. Il y a plusieurs sujets impliqués lorsqu'il s'agit de discuter d'une prolongation de contrat. Je vais continuer à me concentrer sur le côté sportif des choses et lui montrer qu'il peut être l'un des milieux de terrain les plus dangereux d'Europe. Il a le potentiel pour devenir encore meilleur", avait confié le technicien. La saison dernière, Leon Goretzka avait inscrit 7 buts en Bundesliga.