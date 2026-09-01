Accord de principe : le transfert d'Enzo Fernandez frappe aux portes de Manchester City

Manchester City est parvenu à un accord de principe avec Chelsea concernant le recrutement d'Enzo Fernández, dans une opération qui se rapproche de sa conclusion dans les dernières heures avant la fermeture du marché des transferts.

Selon le journal britannique « The Sun », les responsables de Manchester City avaient finalement ouvert des négociations directes avec leur rival de Premier League au sujet du recrutement du milieu de terrain de 25 ans, hier lundi.

Fernández se prépare à retrouver son ancien entraîneur à Chelsea, Enzo Maresca, qui a succédé à Pep Guardiola à la tête de Manchester City sur le banc de l'Etihad Stadium durant l'été.

Le joueur argentin livre une course contre la montre pour finaliser son transfert avant la date limite de fermeture du marché des transferts, fixée à 23 heures ce soir, heure locale.

Le journaliste sportif Gianluca Di Marzio a confirmé que Manchester City était parvenu à un accord de principe concernant le transfert de Fernández.

Le joueur attend désormais le feu vert pour passer sa visite médicale, prélude à la finalisation de son transfert.

Chelsea et son entraîneur Xabi Alonso ont observé le silence sur l'avenir de Fernández, après que ce dernier a été écarté du groupe de l'équipe pour affronter Brighton, dimanche.

Interrogé sur la question de savoir si le champion du monde avait disputé son dernier match avec le club londonien, l'entraîneur espagnol a répondu : « Nous verrons. Nous voulons le meilleur pour l'équipe, et c'est pourquoi nous avons pris cette décision face à Luton et aujourd'hui, et pour tout ce qui pourrait se produire avant mardi soir, nous devons être conscients de la manière dont les choses vont évoluer. »

Et d'ajouter : « Nous ne sommes pas certains, nous nous préparons à tous les scénarios, mais je suis sûr que, quoi qu'il arrive à partir de mercredi, nous disposerons d'un effectif suffisamment bon pour rivaliser dans tous les matches de Premier League. »

Fernández avait adressé de vives critiques à la direction de Chelsea lorsque Maresca a été limogé en janvier.

Le joueur avait déclaré au réseau mexicain « TUDN » : « Je ne comprends pas cela. Parfois, il y a des choses que nous, les joueurs, ne comprenons pas, ainsi que la façon et la manière dont ils essaient de gérer les choses. »

Et d'ajouter : « Il est évident que ce départ nous a beaucoup peinés, surtout en milieu de saison, car il interrompt tout de manière soudaine. »

Il a poursuivi : « Nous avions une identité. Il nous avait donné un système, même si, selon la nature du football, les choses sont parfois bonnes et parfois mauvaises. Mais il a toujours eu une identité très claire lorsqu'il s'agissait d'entraîner et de jouer. »

Chelsea est entré en discussions concernant le recrutement du milieu de terrain de la Roma, Manu Koné, pour être un remplaçant potentiel de Fernández.



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